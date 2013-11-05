Prof. Necdet Ünüvar: Türkiye’de 23 bin 529 kişi organ bekliyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

2012 yılında bin 779 vatandaş organ nakli sırasında hayatını kaybetti. Türkiye’de, 2002 yılında 745 olan nakil sayısı 4 bin 6’ya çıktı. Canlıdan nakil sayısı ise 438’den 3bin 117’ye yükseldi.

TBMM, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AKP Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, ‘Organ Bağışı Haftası’ kapsamında Türkiye’deki son durumu açıkladı. 23 bin 529 kişi organ bekleme listesinde. 2012 yılında, 1779 vatandaş organ nakli sırasında hayatını kaybetti. 2002’de 111 olan kadavradan donör sayısı 2012 yılında 345’e çıktı. Kadavradan nakil sayısı aynı dönemde 307’den 889’a yükseldi. Canlıdan nakil sayısı 438’den 3 bin 117’e fırladı. Toplam nakil sayısı 745’den 4 bin 6’ya çıktı.

Ünüvar: 111 merkez organ nakli yapıyor

Komisyon Başkanı Ünüvar, son on yıl içinde “Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi” kurulduğunu ve bu sistem sayesinde organ nakline ihtiyacı olan insanların tespit edildiğini söyledi. Sistem sayesinde 24 saat online takip yapıldığını vurgulayan Ünüvar, ruhsatlı 111 merkezin organ nakli gerçekleştirildiğini anlattı.

İstanbullu, Adanalı ve İzmirli organlarını bağışlıyor

Ünüvar’ın verdiği bilgiye göre, organlarını bağışlayan kişi sayısına göre ilk beş il, İstanbul, Adana, İzmir, Bursa ve Antalya.

2002-2012 arasında Organ Nakline ilişkin veriler şöyle:

Nakil Merkezi Sayısı 44 111 (2012 yılı)

Kadavra Donör Sayısı 111 345

Kadavradan Nakil Sayısı 307 889

Canlıdan Nakil Sayısı 438 3.117

Toplam Nakil Sayısı 745 4.006