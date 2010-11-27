TBMM rekor kırdı, 3 kişiyle yasa oyladı

T24 - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dün yapılan oturumunda Tapu Kadastro yasası sadece 3 milletvekiliyle oylandı. Mecliste bulunan 2 AKP'li ve 1 CHP'li vekille başlayan oturum, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un verdiği 11 dakikalık aradan sonra yaklaşık 20 milletvekiliyle sona erdi.





İŞTE TBMM'DE YAPILAN OYLAMA



TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamayınca toplanamadı. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, "İktidar partisi Meclis'i terk etmiş. Erken seçimin işaret fişeğidir bu" dedi.



Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında açıldı.



Yakut, yoklama için milletvekillerine 3 dakika süre tanıdı. Yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca, birleşime ara verildi.



Genel Kurul salonunda, az sayıda AKP ve MHP'li milletvekilleri ile bir grup CHP'li milletvekilinin bulunduğu görüldü.



Verilen arada, CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz ve İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ile MHP Mersin Milletvekili Akif Akkuş, cep telefonlarıyla kendi partilerinin sıraları ile AKP sıralarının fotoğraflarını çekti.



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, "İktidar partisi Meclis'i terk etmiş. Erken seçimin işaret fişeğidir bu" derken; CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, salonun fotoğrafını çeken foto muhabirlerine AKP sıralarını göstererek, "Boş sıraları çekin" diye konuştu.



Yakut, aranın ardından yapılan 2. yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca, birleşimi 30 Kasım Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.



CHP'li milletvekilleri, Yakut'un bu duyurusunu alkışlarla karşıladı. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Genel Kurulun toplanamamasına tepkisini, "Nerede arkadaşlar? Biz buradayız. Meclis'in gece 23.00'e kadar çalışmasına ilişkin AKP'nin grup önerisi vardı. Grup önerisini bu Meclis onayladı" sözleriyle dile getirdi.



