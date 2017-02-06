TBMM referandum için tatile girmeyebilir

Türkiye, nisan ayında yapılması beklenen partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği referandumuna hazırlanırken, bu süreçte TBMM’nin nasıl bir yol izleyeceği tartışma konusu oldu. Kulislerde, TBMM’nin referandum için tatil kararı olmayacağı ve Genel Kurul’un açık tutabileceği belirtiliyor. Bir başka formüle göre ise Meclis referandumdan bir hafta öncesi tatil edilebilir. Anayasa ve İç Tüzük’te TBMM’nin referandumda tatil kararı alabileceğine ilişkin bir hüküm bulunmuyor.

Genel Kurul çalışmalarına başlıyor

TBMM, 15 günlük molanın ardından bu hafta çalışmalarına başlıyor. Siyasi partilerin yarın grup toplantılarını yapması bekleniyor. Siyasetin birinci gündemi ise nisan ayında yapılması beklenen anayasa değişikliği referandumu. CHP, HDP ve bağımsız milletvekilleri şimdiden yoğun bir ‘hayır’ temposuna girerken gözler de Meclis’in çalışma takvimine çevrildi.

AKP, MHP’ye sormadan böyle bir karar olmaz

Kulislerde, Meclis'in nisan ayında yapılacak referandum oylaması için mart ayında beklenen tatil kararı almayabileceği ve çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor. Ya da mart ayının son haftasında tatile girerek ara verebileceği de konuşuluyor.

İktidar kanadı AKP’den atılmış bir adım yok. AKP’nin böyle bir kararı MHP’ye sormadan almayacağına dikkat çekiliyor.

TBMM Genel Kurulu’nun referandum için tatil kararı olabileceğine ilişkin anayasa ve İç Tüzük’te bir hüküm bulunmuyor.