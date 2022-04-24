TBMM reddetmişti; TBB avukat intiharları ile ilgili komisyon kuruyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukat intiharlarıyla ilgili meclis araştırma talebinin reddedilmesinin ardından kendi komisyonunu kurup sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya karar verdi.

TBB'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde avukat intiharları, şiddet olayları ve sosyo-ekonomik sorunların araştırılması için komisyon kurulması talebi reddedilmişti. Aradan geçen 18 günde iki avukatın daha intihar ettiğini belirten TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Avukat intiharlarının arkasında yatan sebepleri ortaya koymaktan kaçınanlara rağmen o komisyonu kendimiz kurup sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

Son 3 ayda 19 vaka

TBMM'ye sunduğu talepte avukatlara uygulanan şiddetten de söz eden TBB, “Son üç aylık süre zarfında yalnızca kamuoyuna yansıyan on dokuz vaka yaşanmıştır. Bu vakalarda yedi avukat darp edilmiş, bir meslektaşımız yaralanmış, üç meslektaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Bu sayılar yalnızca basına yansıyan ve büyük çaplı fiili cebir ve öldürme içeren olaylardır. Sözlü ve görece düşük nitelikteki fiili müdahalelerle birlikte, ciddi bir şiddet tablosu söz konusudur. Aynı dönemde kamuoyuna yansıdığı kadarıyla üç meslektaşımız intihar etmiştir. Meslektaşlar arasında avukat intiharları gündem haline gelmiştir” bilgilerini paylaşmıştı.

"Asgari tarifeler azaltıldı"

“Avukatlık mesleğinin sosyo-ekonomik koşullarını araştırmaya mutlaka dahil edilmesi” talebinde de bulunan TBB, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde Ekim 2021 ayında yüzde 25 artış olmasına karşılık, 2022 için asgari ücret zam oranının yüzde 50 olarak gerçekleştiğini, yıl sonu resmi enflasyon oranının ise yüzde 36,2 olarak açıklandığını hatırlatmış, “Bir başka deyişle, öncesinde bile yetersiz olan asgari tarifeler, reel anlamda artırılmamış, azalmıştır” değerlendirmesi yapmıştı.