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Politika

TBMM'de bütçe maratonu başlıyor

2015 Yılı Bütçe Tasarısı'nın tümü üzerinde görüşmeler saat 11.00'da başlayacak

03 Kasım 2014 11:15

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz hafta 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı sunmasının ardından Meclis Plan ve Bütçe Komsiyonu'nda bakanlıkların bütçelerine ilişkin maraton başlıyor. Komisyonda, 2015 Yılı Bütçe Tasarısı'nın tümü üzerinde görüşmeler saat 11.00'da başlayacak.

4 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bütçeleri; 5 Kasım Çarşamba günü Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Yalçın Akdoğan'a bağlı ve ilgili kurumların bütçeleri; 6 Kasım Perşembe günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, BDDK, SPK, Merkez Bankası ve TMSF'nin bütçeleri; 7 Kasım Cuma günü ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.

 

CHP'de gözlerin çevrildiği iki isim

 

Son dakika iptali olmadığı takdirde Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Nur Serter'in Meclis'te ayrı saatlerde basın toplantıları görünüyor. Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın ardından haklarında çıkan istifa haberlerini Serter ve Yılmaz yalanlamıştı. 

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