TBMM personel sayısını açıkladı: 6976 çalışanın sadece 1984'ü kadın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a Meclis’te kaç personel çalıştığını ve personellerin kaçının kadın olduğunu içeren bir soru önergesi sundu. Tanrıkulu’nun sorusunu TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıtladı. Bilgiç yanıtında Meclis’te çalışan personellerin 4 bin 992’sini erkeklerin, bin 984’ünü de kadınların oluşturduğunu açıkladı. Bilgiç, toplam 6 bin 976 personel çalıştığını bildirdi.

BirGün'den Yaren Çolak'ın haberine göre, Meclis’teki kadın erkek oranının ülkedeki cinsiyet eşitsizliğinin bir yansıması olduğuna dikkat çeken TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Candan Yüceer, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yansımalarını en çok istihdamda ve siyasette görüldüğünün altını çizdi. Yüceer, parlamentonun bunun en görünen kısmı olduğuna vurgu yaptı. Yüceer, şunları söyledi: ‘’Birçok partide kadın milletvekili sayısı çok az. İşte bu eşitsizliği gösteriyor. Kadın sorunu görünmez oluyor. Kadınlar daha görünür olmalı ki çözüme katkı sunabilsinler. Kadın erkek arasındaki eşitsizliği bir an önce çözmek zorundayız. Eşitsizliği aşmak için kotalar önemli ancak önce zihniyetin değişmesi gerekiyor.’’

Öte yandan Tanrıkulu, Aynı önergede seçim yasasında bir değişiklik yapılıp yapmayacağını ve yasaya cinsiyet kotası getirilerek kadınların temsilinin artırılıp artırılmayacağını da sordu. Başkanvekili Bilgiç tarafından verilen yanıtta ise bu konuda yürütülen bir çalışma olmadığına yer verildi.