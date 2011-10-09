-TBMM ''pantolonu'' görüşecek TBMM (A.A) - 09.10.2011 - Meclis, bu hafta kadın milletvekillerine pantolon giyme imkanı veren İçtüzük değişikliği teklifini görüşecek. TBMM Genel Kurulu, haftaya denetim konularıyla başlayacak. Genel Kurulda, 11 Ekim Salı günü 3 bakan sözlü soru önergelerini yanıtlayacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, milletvekillerinin sorularına cevap verecek. Bu haftanın en önemli gündemi, kadın milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda pantolon giymesine imkan veren düzenleme olacak. AK Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener ile Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül'ün verdiği İçtüzük değişikliği teklifinin, 11 Ekim Salı günü TBMM Genel Kurulunda ele alınması bekleniyor. Teklifle, İçtüzük'ün ''kıyafet'' ile ilgili 56. maddesindeki ifade, ''Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri bakanlar, TBMM Teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler ceket ile pantolon giyer ve kravat takar; kadınlar ise tayyör veya ceket ve pantolon giyer'' şeklinde değiştiriliyor. Teklifte, İçtüzük'teki ''bayan'' ibaresinin de ''yaygın olarak kullanılan ve mevzuata uygun olan 'kadın' ibaresiyle değiştirilmesi'' de yer alıyor. Teklife, tüm gruplar destek veriyor. TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler de da ele alınacak. Öte yandan KİT Komisyonu, denetimlerine bu hafta başlıyor.