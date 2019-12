-TBMM ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANDI TBMM (A.A) - 23.04.2011 - TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 91. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Şahin, Başkanlık Divanı'nın, özel gündemle toplanma çağrısını okuttu. Daha sonra bir konuşma yapan Şahin, TBMM'nin, tarih sahnesinden silinmek istenen milletin adına dünyada örneği olmayan bir görev üstlendiğini belirterek, Meclis'in, Kurtuluş Savaşı'nı yönettiğini, devleti, orduyu kurduğunu ve Cumhuriyeti ilan ettiğini vurguladı. 23 Nisan 1920'de Meclis açıldığında, dünyada milli iradeye dayanan parlamento sayısının yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Şahin, ''Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan Meclisimizin üyesi olmaktan kuşkusuz, hepimiz gurur duyuyoruz'' dedi. -''DEMOKRASİ VE GELECEĞİN TEMİNATI''- Meclisin, kurulduğu andan bugüne kadar geçen 91 yılda Cumhuriyetin, devletin, demokrasi ve geleceğin en büyük teminatı olduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti: ''91 yıldır millet olarak takip ettiğimiz bu yol, sadece siyasi bir yönelim değildir. Ekonomiden adalete, eğitimden sağlığa, sosyal hayattan kültür ve sanata kadar yaşanan toplumsal bir değişimdir. Yüce Meclisimiz, kurucu iradeden aldığı güçle ve aynı sorumluluk duygusuyla, aynı coşku ve kararlılıkla bugün de yoluna devam etmektedir. Çevremizdeki birçok ülkede halklar tarafından daha fazla demokrasi ve özgürlük taleplerinin yükseldiği bir dönemi yaşıyoruz. Bugün dünyanın birçok ülkesinde yaşanan ve ibretle izlediğimiz gelişmeler, Meclisimizi kuran kahramanların ileri görüşlülüğünü göstermesi bakımından çok çarpıcı bir durumdur. Ülkemizde o günden itibaren hayat bulmaya başlayan demokratik sistem, aradan geçen yıllar içerisinde çeşitli müdahalelere maruz kalsa da başarıyla işletilmektedir. Bundan tam 91 yıl önce, Meclisimizin yokluklar içerisinde oluşturulması için her şeyden önce, altını çizerek ifade ediyorum, seçimler yapılmıştı. Savaşın tam orta yerinde, esaretin gölgesinde, yurdun dört bir yanında, bin bir türlü zorlukların arasında seçimlerin yapılmasının anlamı çok büyüktür. Bu, Meclisimizi kuran kahramanların parlamenter demokrasi tercihinin, ülke yönetimine halk iradesini hakim kılma anlayışının tezahürüdür.'' -''TERCİH, DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK''- Aradan geçen 91 yılın ardından yeni bir genel seçim hazırlığının başladığını belirten Şahin, ''Bugüne kadar girilen her seçimde halkımız ortaya koyduğu iradeyle, tercihini hep daha fazla özgürlükten yana koymuş, ülkemizin demokrasi yolunda sağduyulu ilerleyişini pekiştirmiştir. Artık milletimiz, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve demokrasiyi özümseyerek bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir'' dedi. -ERDOĞAN TÜM ÇOCUKLARIN BAYRAMINI KUTLADI- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya, tüm çocukların Bayramını kutlayarak başladı. TBMM'nin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşını sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini bir kez daha minnetle yadeden Erdoğan, 23 Nisan 1920'den bugüne, Türkiye'nin istiklali, istikbali ve hürriyeti için emek sarf etmiş, ter dökmüş, millet için hizmet üretmiş tüm parlamenterlere şükranlarını sundu. ''Gazi Mustafa Kemal'in o günlerde de ifade ettiği gibi, bu Meclis, milleti ilgilendiren her konuda yegane karar mercidir'' diyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Meclisin iradesi üzerinde hiçbir güç ve irade yoktur. Yani, öz olarak, egemenlik, milletin temsilcilerinden teşekkül eden bu Meclis yoluyla, bizzat milletindir. Millet iradesine güvensizlik, bizatihi millete ve 23 Nisan ruhuna güvensizliktir. Bugün çok net olarak görülmektedir ki yakın tarihimizde, milli iradeye dönük müdahaleler, millete ve Cumhuriyetimize hiçbir fayda sağlamamış, tam tersine ülkeye çok ağır bedeller ödetmiştir. Milli iradeye yönelik müdahaleler kadar, milli egemenliği vesayet altına almak, vesayet altında tutmak, milli iradeyi hukuk dışı örgütlenmelere havale etmek de aynı şekilde 23 Nisan ruhuna ve Cumhuriyet ideallerine aykırıdır. Bu millet, engin bir feraset sahibidir. Bu millet, iyiyi kötüden ayırabilecek, lehine ve aleyhine olan arasında tercih yapabilecek kabiliyete sahiptir.'' -''MODEL ALINAN ÜLKE KONUMUNA YÜKSELMİŞTİR''- Başbakan Erdoğan, bölgede yaşanan son hadiselerin, Türkiye'nin ve milletin, tecrübesiyle, tarihiyle, medeniyet birikimiyle ne kadar farklı olduğunu, ne kadar ayrı bir yerde olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin geçmişte bazı ülkelerle kıyas edilirken ve bazı ülkelere benzemekle itham edilirken, bugün bölgesine örnek teşkil eden, bölgesindeki ülkeler tarafından model alınan bir ülke konumuna yükseldiğini ifade eden Erdoğan, ''Türkiye, bölgesindeki her denklemde, çözümü kolaylaştıran bir faktör olarak kendisine sağlam bir yer edinmiştir'' dedi. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Dikkatinizi çekiyorum: Bu Meclis'in aldığı kararlar, bu Meclis'te yapılan müzakereler, bugün sadece 81 vilayet tarafından değil, dünyanın tüm başkentleri tarafından ilgiyle ve dikkatle izleniyor. Bölgesinde bir ağırlık merkezi, bir çekim merkezi olan Türkiye, bu sorumlulukla, bu şuurla, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki 23 Nisan 1920'de, ardından 29 Ekim 1923'te yokluk, yoksulluk, mahrumiyet üzerine bina edilen bu ülke, bugün artık geleceğe güvenle bakıyor, bugün artık 2023 yılını hedefliyor. Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 100. yıldönümüne, millet olarak çok büyük bir heyecanla, coşkuyla, en önemlisi de büyük bir özgüvenle hazırlanıyoruz. Önümüze koyduğumuz hedeflerin gerçekleşebileceğine milletçe yürekten inanıyoruz. Bu hedefleri, hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.'' -''TIPKI 23 NİSAN 1920'DE OLDUĞU GİBİ''- Başbakan Erdoğan, tıpkı 23 Nisan 1920'de olduğu gibi, bugün de milleti, etnik kökenlerine, derilerinin rengine, inançlarına, dillerine bakmadan; ortak bir tarihi paylaşan, ortak bir geleceğe bakan topluluk olarak tanımladıklarını söyledi. ''Bu ülkenin, 74 milyonun kardeşliğini, popülizme, şahsi çıkarlara, şahsi ikbal hırsına alet etmek, bizzat millete ve ülkemize haksızlıktır'' diyen Erdoğan, ''Öyle meseleler vardır ki iktidar hırsıyla, seçimde oy almak hırsıyla, çıkar sağlamak gayesiyle tahrik edilemez, kışkırtılamaz. Terör meselesi, bu ülkenin topyekün meselesidir. Zira, ölen gençler bizim gençlerimizdir. Şehit olan güvenlik güçleri, bizzat bu milletin evlatlarıdır. Terörün, hiçbir sonuç getirmeyeceği bilindiği halde, sırf silah tüccarlarını zengin etmek, sırf istismarcıları memnun etmek gayesiyle sürdürülmesi, kandan ve gözyaşından beslenen insanlık dışı bir anlayışın ürünüdür. Aynı şekilde, belli bölgelerin hissiyatını istismar yoluyla, buradan siyasi çıkar sağlama ihtirası da, en az kan dökmek kadar insanlık dışıdır, vicdan dışıdır. Küçük siyasi hesaplar peşinde, Türkiye'nin kardeşliğini bozma gayretine girenler, biliniz ki er ya da geç kaybetmeye mahkumdurlar'' dedi. Erdoğan, ''23 Nisan 1920 Meclisi, her türlü iç çekişmeyi bir kenara bırakarak, Milli Mücadele'nin zaferine odaklanmıştır. Bugünkü Meclis de o ruhla, o heyecanla hareket etmeli, birlik ve bütünlük içinde sevgi ve hoşgörü temelli geleceği inşa etmenin mücadelesi içinde olmalıdır'' diye konuştu.