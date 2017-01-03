'TBMM, OHAL'in üç ay daha uzatılmasını görüşecek'

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'nin olağanüstü hâlin (OHAL) üç ay daha uzatılmasını bu hafta içinde görüşeceğini söyledi. 15 Temmuz'daki darbe gişimi sonrası sonrası ilan edilen OHAL üç ay uzatılmıştı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Yıldırım, Reina saldırısının toplumsal barışı hedef aldığını belirtti ve özellikle sosyal medyada kutuplaştırıcı söylemden uzak durma çağrısı yaptı.

Yıldırım ayrıca Irak'la ilişkilerin düzeltilmesi için bir süreç başlatıldığını belirtti.

Yıldırım, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bu ülkede bütün hayat tarzları, bütün inançlar, bütün düşünceler, devletin güvencesindedir.

"Her türlü ayrımcılığı, kin ve nefret söylemini reddediyoruz.

"İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı, seçilen mekân ve zaman dikkate alındığında ne amaçlandığı açıktır. Kışkırtmaya yönelik bir süreç başlatılmaya çalışılıyor. Biliyoruz ki bu kirli tuzaklar toplumun sağduyusunu hedef alıyor.

"Her türlü ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemin teröre hizmet ettiğimi akıldan çıkarmayalım.

Yıldırım, sosyal medyada yapılan nefret içerikli paylaşımların suç teşkil ettiğini belirtti:

"Sosyal medya üzerinden yapılan ve terörün amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar maalesef ülkemize, kardeşliğimize zarar veriyor.

"Özellikle sosyal medyaya kullanana gençlerimize buradan bir uyarım var. Sosyal medya sorumsuz medya değildir. Burada yapacağınız suç nitelikli paylaşımlar başınıza bela olabilir ki olmaya başlamıştır."

Yıldırım, Rusya ardından Irak'la da ilişkilerin düzeltilmesi için bir süreç başlatıldığını belirtti ve bu hafta bir hükümet heyetinin Irak'ı ziyaret edeceğini söyledi:

"Şimdi de Irak ile ilişkilerimizi düzeltmek için süreç başlattık. Cumhurbaşkanımız Irak Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi, biz de bu hafta yapacağımız ziyaret ile terörle mücadele konusundaki birlikteliğimizi göstermiş olacağız.

Komşu ülkelerle barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak hem komşularımızın geleceği hem de bizim için olmazsa olmazdır. Her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz".