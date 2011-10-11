-TBMM: Ödemelerde hiçbir yanlışlık bulunmamıştır TBMM (A.A) - 11.10.2011 - TBMM Başkanlığı, milletvekili maaşları ile ilgili Sayıştay raporuna ilişkin, ''1984'ten bu yana Anayasa ile ilgili kanun hükümleri gereğince yapılan düzenli denetimler sonucunda ödemelerde hiçbir yanlışlık bulunmamıştır. Milletvekili maaşlarının fazla hesaplandığı iddiasının bu yıl gündeme getirilmesi anlaşılamamıştır'' açıklamasını TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında ''milletvekili maaşları'' ile ilgili yer alan haberler üzerine açıklama yapma gereği görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, milletvekili aylıklarının Anayasa'nın 86. maddesinde ödenek ve yolluk olmak üzere düzenlendiği, bu ödenek ve yolluk miktarının 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'ndaki en yüksek devlet memuru maaşına endekslendiği kaydedildi. Bu uygulamanın en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının, kadro karşılığı sözleşme statüsüne geçtiği 1984 yılından bugüne uygulandığına işaret edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Seçilmiş milletvekili aylıklarının bürokrasiye endekslenmiş olması ayrı bir tartışma konusu olup, demokrasimizin nasıl bir vesayet altında olduğunun açık bir delilidir. Ayrıca, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun uygulamaya başlandığı 2006 yılından bu yana her yıl düzenli olarak aynı Sayıştay uzman denetçilerince TBMM harcamaları denetlenmiş ve konuya ilişkin hiçbir olumsuzluk belirtilmemiştir. 1984'ten bu yana Anayasa ile ilgili kanun hükümleri gereğince yapılan düzenli denetimler sonucunda ödemelerde hiçbir yanlışlık bulunmamıştır. Ayrıca, milletvekili maaşlarının fazla hesaplandığı iddiasının bu yıl gündeme getirilmesi anlaşılamamıştır. Milletvekillerine ve Meclise karşı oluşan olumsuz bakış açısının bertaraf edilmesi amacıyla söz konusu denetimi yapan Kurumca kamuoyuna ivedilikle bilgilendirici bir açıklama yapılması zaruridir.''