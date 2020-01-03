TBMM'nin tezkere kararından bir gün sonra Trablus'un son havalimanında uçuşlar durduruldu

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TBMM'nin tezkereye onay vermesi ve kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasından kısa süre sonra Libya'nın başkenti Trablus'ta çalışan son havalimanı Mitiga da roket atışları sebebiyle uçuşları durdurdu.

Reuters'a konuşan bir yetkili uçuşların durdurulma kararının arkasında havalimanı yakınlarına düşen roketler olduğunu ifade etti.

Mitiga Havalimanı geçen yıllarda birçok kez hava saldırıları sebebiyle açılıp kapatıldı. Trablus'un ana havalimanı 2014'de çatışma sırasında kullanılmaz hale gelmişti.

Geçmişte havalimanının kapalı olduğu süreçte uçaklar başkentin yaklaşık 200 kilometre uzağındaki Misrata Havalimanı'na yönlendiriliyordu.