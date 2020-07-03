TBMM'nin "mesai saatlerinde Netflix izleniyordu" açıklaması vekilleri tedirgin etti: İnternet trafiğimiz izleniyor mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Netflix'in kapatılmasına yönelik "Mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edildi" açıklaması, milletvekillerinde "Îletişim bilgilerimiz ve internet trafiğimiz izleniyor mu?" sorusunu gündeme getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "TBMM çatısı altında personelin internet trafiği izlenebiliyor ve hangi sitelere girdikleri biliniyorsa Milletvekillerinin internet trafikleri de izleniyor olabilir" dedi.



CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, vekillerin de giriş yaptığı sitelerin ve iletişimlerin izlendiğine yönelik şüpheleri olduğunu belirterek, "Bu açıklamayla meclis ağından internete bağlananların internet trafiğinin ve girdikleri tüm sitelerin izlendiği de itiraf edilmiş oluyorlar. Bu tam bir güvenlik skandalı. Vekillerin dahi tüm iletişim bilgileri ve İnternet trafikleri izleniyor olabilir. TBMM ’de Big Brother yaşanmasını kimse istemez ve tasvip etmez. Bu konu ile ilgili milletvekilleri bilgilendirilip kuşkular ve sorular ortadan kaldırılmalıdır" dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya yönelik düzenleme getirileceğine ilişkin açıklamasının ardından, TBMM'de Netflix sitesine erişim engeli getirildiği iddia edilmişti.



İddialar sonrasında bir açıklama yapılarak, "Milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları yönündeki şikayetler üzerine yapılan testlerde, herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de Mart 2020’de, idari personel için, aralarında Netflix’in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidilmiştir.

Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi vb sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır." açıklamasında bulunulmuştu.