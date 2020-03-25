TBMM'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri Koronavirüs nedeniyle iptal edildi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 100. yıl dönümü etkinlikleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Mücadelenin karargâhlığını yapmış TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının etkilemediği, belgesel gösterimleri, kitap yayınları ve medya paylaşımları, planlandığı şekilde yürütülecektir. İnanıyorum ki, Türkiye ve dünya bu mücadeleyi kazanacak ve hayatın olağan akışı devam edecektir. Millet olarak coşkuyla kutlayacağımız TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü için planlanan etkinlikler de bu mücadeleden başarıyla çıkılmasının ardından daha coşkulu bir biçimde gerçekleştirilecektir.

Evlerden dışarı çıkılmamasının, başta kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olanlar olmak üzere bütün tedbirlere titizlikle riayet edilmesinin, salgının etkisizleştirilmesi amacıyla sosyal mesafeye uyulmasının hayati önemine dikkati çeken Şentop, "Bu tedbirlere hassasiyetle uyulmasının fedakar sağlık çalışanlarımızın ve her gün evimizde rahat edebileceğimiz üretimleri gerçekleştiren bütün emekçi kardeşlerimizin işini kolaylaştıracağını hatırda tutmalıyız.

Milletimizin asli hasletlerinden olan tehlike anında birlik içinde hareket etme kabiliyetine ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, 100 yıl önce istila ve işgal tehdidi karşısında asil ve cesur bir duruş sergileyen aziz ecdadımızı, kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etme kararlılığımızın daim olması temennisiyle, Cenabıhak'tan milletime ve bütün insanlığa sıhhat ve selamet diliyorum"