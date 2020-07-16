TBMM Komisyonlarda görev dağılımları belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görev dağılımları belli oldu.



TBMM’de komisyonlarda yeni görev dağılımlarına göre;

Adalet Komisyonu: Başkan AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Başkanvekili AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Sözcü AKP Konya Milletvekili Gülay Samancı, Katip AKP Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur.



Anayasa Komisyonu: Başkan AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekili AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sözcü AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Katip AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz.



Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: Başkan AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Başkanvekili AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Başkanvekili CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sözcü AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Katip HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen.



Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu: Başkan AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Başkanvekili AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Sözcü AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kâtip AKP Erzincan Milletvekili Burhan Çakır.



Çevre Komisyonu: Başkan AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Başkanvekili AKP Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Sözcü MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Kâtip AKP Ankara Milletvekili Barış Aydın.



Dışişleri Komisyonu: Başkan AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Başkanvekili AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Conkar, Sözcü AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Kâtip AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı.



Dilekçe Komisyonu: Başkan AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Başkanvekili AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Sözcü AKP Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Kâtip AKP Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli.



Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu: Başkan AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala, Başkan Vekili AKP Uşak Milletvekili Mehmet Altay, Sözcü AKP Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Kâtip AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram.



İçişleri Komisyonu: Başkan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Başkanvekili AKP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Sözcü AKP İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, Kâtip AKP Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel.



İnsan Hakları İnceleme Komisyonu: Başkan AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Başkanvekili Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Başkanvekili CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sözcü AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kâtip HDDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit.



Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Başkan AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Başkanvekili AKP Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Başkanvekili CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Sözcü AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Kâtip HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir.



Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: Başkan AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Başkanvekili AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Sözcü MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Kâtip AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı.



Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Başkan AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Başkanvekili MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sözcü AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, Kâtip AKP Sinop Milletvekili Nazım Maviş.



Millî Savunma Komisyonu: Başkan AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Başkanvekili AKP Bursa Milletvekili Refik Özen, Sözcü AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Saik Kirazoğlu, Kâtip MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu.



Plan ve Bütçe Komisyonu: Başkan AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Sözcü AKP Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, Kâtip AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal.



Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu: Başkan AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Başkanvekili AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Sözcü AKP Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Katip MHP Ankara Milletvekili Sefer Aycan.



Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu: Başkan AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Başkanvekili AKP Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Sözcü AKP Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kâtip AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat.



Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu: Başkan AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Başkanvekili MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Sözcü AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kâtip AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık.”