TBMM kapısında bazı vatandaşlara 'sakıncalı' muamelesi mi yapılıyor?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, TBMM ziyaretçi giriş kapısında, ‘sen tahditlisin’ denilen çok sayıda sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerinin içeri girmekte zorlandığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, TBMM Ziyaretçi kapısında, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi ve üyelerine ‘sakıncalı’ muamelesini gündeme taşıdı. TBMM kapısında vatandaşların ‘tahditli’ olduklarını öğrendiklerine dikkat çeken Onur, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, “ Tahditli vatandaş tanımı ne demektir”?, “Hangi gerekçelerle göre bu tahdit konmaktadır” diye sordu. CHP’li Onur, çok sayıda ziyaretçisine ‘tahdit’ (sınırlama) konulunca konuyu TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in gündemine taşıdı. Ziyaretçi kapısında, ‘sen tahditlisin’ denilen vatandaşlar içeri alınmak istenmiyor. Bin bir zorluk çıkarılıyor. Milletvekili, vatandaşın ziyaretine onay verince ya da kapıdan bir görevli gönderip aldırtınca ‘tahditli’ vatandaş Meclis’e girebiliyor. Onur’un, Çiçek’e yönelttiği sorular şöyle:

‘Tahditli vatandaş tanımı nedir?'

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tarafımızı ziyaret gelen çeşitli sivil toplum örgütlerinden ziyaretçilerimiz daha önce kendilerine böyle bir şey bildirilmemesine rağmen, TBMM kapısında tahditli olduklarını öğrenmektedir.

- Tahditli vatandaşın tanımı nedir? Hangi gerekçelere göre bu tahdit konmaktadır?

- TBMM’ye girmesine tahdit konmuş kaç vatandaş vardır?

- Tahditli vatandaşların listesi ve gerekçeleri hangi şekilde kayıt altında tutulmaktadır?

- 2013 yılı itibarıyla TBMM’ye girişine tahdit konulan vatandaşlar kimlerdir ve gerekçeleri nedir?