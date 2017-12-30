TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na yapılan başvurulara OHAL damgasını vurdu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 26. Yasama dönemi başından şu ana kadar 259’u işleme alınmayan olmak üzere toplum 11.800 başvuru yapıldı.

Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL’den kaynaklı sorunların başvurularda öne çıktığı görülüyor.

Göreve iade talebiyle yapılan 3.807 başvuru tek başına ‘Cezaevleri Sorunları’ kategorisinin önüne geçerken, ‘Üniversite ve YÖK sorunları’ başlıklı bölümde yer alan ‘Yargı kararından memnuniyetsizlik’ başvurusu sayısı da1500 oldu. Her kategorinin içinde ‘diğer’ başlıklı bölümlerde yüksek başvuru sayısıyla dikkat çekerken, “Üniversite ve YÖK Sorunları” başlığında yer alan “Yargılamanın uzun sürmesi” 315, “Yargıtay Yargılamasının uzun sürmesi” hakkında 155 başvuru yapıldı. Komisyona ‘Köylülerin sorunlarına’ ilişkin 142 başvuru yapıldı.

26. yasama dönemi başından bugün itibariyle Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na yapılan 9.535 adet dilekçelerden bazıları şöyle:



“ Cezaevinde bu iki yılda 5 ölüm yaşandı”

Cezaevleri Sorunları:3

-Keyfi tutum ve işlemler 1304

-Fiziki koşulların iyileştirilmesi: 455

-Kötü muamele: 404

-Nakil sorunları: 369

Sağlık sorunları: 573

Cezaevinde ölüm: 5

Diğer sorunlar: 401

İşkence: 1

Göreve iade talebi: 1

İş talebi: 2

Eski hükümlülerin diğer sorunları: 1

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“Terör Kaynaklı Sorunlar” 1

Terör örgütünce gerçekleştirilen kayıp ve kaçırma olayları: 2

Güvenlik kuvvetlerinin uygulamalarından şikayetler: 8

Terörden doğan zararların tazmini talebi: 1

Faili meçhul cinayetler ve kayıplar: 1

Köye dönüş: 1

Mobbing: 4

Çalışma koşulları :2

İş kazaları :95

İşten çıkarılma :27

İşçi alacakları: 4

Sendikal sorunlar: 1

Diğer işçi sorunları: 4

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“Kolluğun Uygulamaları”: 1

Kötü Muamele: 110

İşkence: 31

Gözaltında ölüm: 1

Diğer Kolluk sorunları: 10

Diğer memur sorunları: 185

Başörtüsü: 91

Zam talebi:3

Disiplin cezaları:2

Emeklilik talebi: 1

Göreve iade talebi: 3807

Mobbing: 7

Müstafi sayılma: 1

Nakil talebi ve sorunları: 4

Sendikal sorunlar:4

İş talebi ve istihdam edilmeme sorunu: 5

Maddi yardım talebi: 8

Diğer özürlü sorunları: 10

Evde bakım talebi: 1

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“Üniversite ve YÖK Sorunları”

Öğrenci sorunları: 10

Öğretim üye ve görevlilerinin sorunları:6

Üniversite ve YÖK (diğer) sorunları: 9

Başörtüsü: 94

Uygulamalardan şikayet: 4

Yasal düzenlemelerden şikayet: 10

İş talebi. 14

Maddi yardım talebi: 43

Yardım (Diğer) 45

Avukat talebi: 7

Yargı kararından memnuniyetsizlik: 1500

Bireysel af ve cezanın ertelenmesi talebi. 19

Yargı( diğer) 50

Şartla Tahliye ile ilgili sorunlar: 37

Duruşmaya çıkrılmama:1

Genel af, özel af talebi: 80

Mahkeme kararının uygulanması talebi: 4

Yargılamanın uzun sürmesi: 15

Tutukluluk süresinden şikayet: 315

Yargıtay yargılamasının uzun sürmesi: 6

Yeniden yargılanma talebi. 155

Cezaevindeki Türklerin sorunları: 1

Yasal düzenlemelerden şikayet: 6

Uygulamalardan yakınmalar: 6

Komisyonun girişimde bulunması talebi : 141

Cinsel taciz: 2 Yasal düzenleme talebi: 366

Köylülerin sorunları: 142