TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na 523'ü cezaevleri olmak üzere 677 ihlal başvurusu yapıldı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na 16. Temmuz 2018-16. Ekim 2018 tarihleri arasında 523’ü cezaevleri 677 adet hak ihlali başvurusu yapıldı.

Başvurular arasında ilk sıralarda; cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden gelen başvurular ile yargı mercilerinin kararlarından memnuniyetsizlik konuları yer aldı. Memuriyete ilişkin sorunlar, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı emeklilik işlemleri ile ilgili şikâyetler, maddi yardım talepleri ve sağlık hizmetlerinden şikâyet gibi konularda başvurular da dikkat çekiyor.

Komisyon Başkanı AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden gelen başvurular genel olarak bulundukları binaların veya odaların fiziki şartlarından şikâyetlere, ceza infaz koruma personeli tutum ve söylemlerinden kaynaklı problemlere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması (sıcak su, havalandırma, yemek gibi), sağlık hizmetlerine erişim ve sevk talepleri hususundaki sorunların dile getirilmesine ilişkin olduğunu belirtti.

Yargı mercilerince verilen kararlardan memnuniyetsizlik, genellikle yargı mercilerince hürriyeti bağlayıcı cezalara hükmedilmesi sonucunda yine cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler tarafından dosyalarının yeniden incelenmesi veya hükme esas olan delillerin değerlendirilmediği gibi gerekçeler başvuruları oluşturdu.

Komisyona yapılan hak ihlallerine ilişkin başvuruların dağılımı şöyle.

Gelen Dilekçe Sayısı : 677

Memuriyete ilişkin sorunlar (Göreve iade talebi, mobbing, sınavlar, diğer) : 22

Cezaevlerine ilişkin başvurular (Keyfi tutum ve işlemler, fiziki koşullar, nakil talepleri, kötü muamele, işkence, sağlık sorunları): 523

Yargıya ilişkin sorunlar/şikayetler: 93

Yasal düzenleme talepleri : 23

Komisyonun girişimde bulunması, yerinde inceleme talebi: 24

Kolluk uygulamalarından şikayetler (kötü muamele, işkence): 23

Askerlikle ilgili sorunlar (askeri öğrencilerin şikayetleri, şüpheli ölümler): 3

İşçi sorunları: 12

Özürlü Sorunları : 11

Çeşitli sorunlar (sağlık sorunları, maddi yardım talebi, iş talebi, sosyal güvenlik işlemlerinden şikayet, diğer) 111