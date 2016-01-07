TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda AKP-CHP gerginliği; Mahmut Tanal komisyonu terk etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda ‘gündem’ ve ‘alt komisyonların’ kurulma yöntemlerine ilişkin başlayan tartışma saatler süren bir gerginliğe neden oldu. AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın, “Mahmut Bey Meclis’te olmazsa Meclis bir şey kaybetmez; komisyonda olmazsa komisyon bir şey kaybetmez’ deyince CHP’li Mahmut Tanal toplantıyı terketti. Tanal’a yönelik ağır eleştiriye İzmir milletvekili Zeynep Altıok tepki gösterdi.

Altıok, Nurettin Yaşar’a dönerek, “Ben de olmasam komisyon bir şey kaybetmez” diyerek komisyon salonunu terk etti. Gerginlik üzerine söz alan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, talihsiz bir tartışma yaşandığını söyledi. Sağlar, ‘şovmen’ eleştirisi yapan AKP’li Yaşar’a isim vermeden, ‘yeni şovmenler çıkıyor’ dedi. Komisyonun daha yolun başında olduğuna dikkat çeken Sağlar, “Birbirimizi bu kadar kırmadan asgari saygıyı göstermeliyiz” diye konuştu.

Gerginlik üzerine Komisyon toplantısına kısa süreli bir ara verildi. Ancak, toplantının daha sonraki bölümünde de CHP’li Mahmut Tanal’ın, sokağa çıkma yasaklarının alt komisyon kurulmasına ilişkin önerisi terörle mücadele ve hendek tartışmalarını beraberinde getirdi. CHP’il Zeynep Altıok, AKP’lilere “Biz CHP olarak sokağa çıkma yasaklarının ‘nedeni’ için komisyon istiyoruz” dedi. Tartışmaların ardından Tanal’ın önerisinin daha sonraki toplantılarda gündeme gelip yeniden tartışılabileceğine yönelik olumlu hava oluştu.