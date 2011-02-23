TBMM İnsan Hakları Komisyonu Berfo Nine için Almanya yolcusu

T24 - Hülya KARABAĞLI / ANKARA



TBMM İnsan Hakları Komisyonu, 103 yaşındaki Berfo Nine’nin gözlerinin ferini söndüren 31 yıldır kayıp oğlunun izini sürmek için Almanya’ya gidiyor.



Komisyon, 3-6 art tarihleri arasında Almanya’da, Berfo annenin oğlu Cemil Kırbayır’ı en son kendisinin gördüğünü iddia eden Fevzi Çelik'le görüşecek. Heyette yer alan CHP’li Çetin Soysal, “Almanya’da Berfo annenin oğlunun işkence gördüğüne tanık olduğunu söyleyen kişi ile görüşme yapacağız. Onu dinleyeceğiz. Umarım, önemli bilgiler ve umutlarla geri döneriz” dedi.Zafer Üskül başkanlığındaki heyette CHP’li Soysal’ın yanı sıra AKP’den Erdal Kalkan var.





Soysal: Devlet arşivleri ortaya dökülmeli



CHP’li Soysal, gözaltında kayıpların araştırılması ve sonuç alınması için devlet arşivlerinin açılması önerisinde bulundu. “Eğer arşivler ortaya dökülürse, el yordamı ile arama dönemi biter. Kısa sürede sonuç alınır. Anneler ve ailelerin derin acıları biraz olsun hafifler” dedi.





Onlarca başvuru



TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde “ Gözaltında kayıp iddia edilen kişilerin akıbetini” Araştıran Alt Komisyonda çocuklarını ve yakınlarını gözaltında kaybeden onlarca ailenin başvurusu bulunuyor. Komisyonun titizlikle incelemeye başladığı başvuruların bu yasama döneminde sonuca bağlanması zor görünüyor. Soysal’a göre, milletvekilliği genel seçimlerinden sonra 24. yasama döneminin bu olaylara aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce görüştüğü “Cumartesi anneleri” buluşmasına 103 yaşındaki Berfo anne damgasını vurdu. Onlarca annenin feryatları ise kulaklardan çıkmadı. Göazaltına alındıktan sonra kaybolanlarla ilgili TBMM İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde “ Gözaltında kayıp iddia edilen kişilerin akıbetini” Araştırma Komisyonu kuruldu. Gözaltında kayıpların önemli bir bölümünü 1980 darbesinden sonra yaşanan süreç oluşturuyor.





