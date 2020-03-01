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Politika

TBMM, İdlib gündemiyle salı günü kapalı toplanacak

Akar ve Çavuşoğlu konuyla ilgili bilgi verecek

01 Mart 2020 20:07

TBMM Genel Kurulu, salı günü gerçekleştireceği kapalı oturumda İdlib'deki gelişmeleri ele alacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu süreçle ilgili Meclis'e bilgi verecek.

Genel Kurul, haftalık olağan çalışmasına 3 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanarak başlayacak.

Akar ve Çavuşoğlu, kapalı oturumda İdlib'deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine ayrı ayrı sunum yapacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazır bulunacağı gizli oturumda, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri de değerlendirmelerde bulunacak.

TBMM'de aynı gün ise CHP, MHP, İyi Parti; çarşamba günü de AKP grup toplantıları yapılacak.

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