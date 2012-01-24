T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM İçtüzük değişikliği teklifi TBMM (A.A)

24 Ocak 2012 20:25

-TBMM İçtüzük değişikliği teklifi TBMM (A.A) - 24.01.2012 - TBMM Anayasa Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, TBMM İçtüzüğünde değişiklik yapan teklifle ilgili çalışmalarını tamamladı. Alt komisyonda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun adının, Plan, Bütçe, Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu olarak değiştirilmesi benimsendi.  ''Genel Kurulda Bekletilme ve Acil Hallerde Görüşme'' başlıklı; Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi bir metnin, aksine karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren 48 saat geçmeden görüşülemeyeceğini öngören madde tekliften çıkartıldı. Madde ayrıca, bu süre geçmeden gündeme alınması veya gündemdeki kanun tasarı, teklifleri, komisyondan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçirilmesi, aynı birleşimde görüşmelerin yapılıp tamamlanması hususu gerekçeli olarak, hükümet veya komisyon tarafından Genel Kuruldan istenebileceğini öngörüyor. Tekliften ayrıca, Genel Kurul Salonuna getirilemeyecek materyal arasında sayılan ''huzur bozucu'' materyal ibaresi de çıkartıldı. Teklifin, bu hafta TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24