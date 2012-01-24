-TBMM İçtüzük değişikliği teklifi TBMM (A.A) - 24.01.2012 - TBMM Anayasa Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, TBMM İçtüzüğünde değişiklik yapan teklifle ilgili çalışmalarını tamamladı. Alt komisyonda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun adının, Plan, Bütçe, Ekonomi ve Kalkınma Komisyonu olarak değiştirilmesi benimsendi. ''Genel Kurulda Bekletilme ve Acil Hallerde Görüşme'' başlıklı; Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi bir metnin, aksine karar alınmadıkça dağıtımı tarihinden itibaren 48 saat geçmeden görüşülemeyeceğini öngören madde tekliften çıkartıldı. Madde ayrıca, bu süre geçmeden gündeme alınması veya gündemdeki kanun tasarı, teklifleri, komisyondan gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçirilmesi, aynı birleşimde görüşmelerin yapılıp tamamlanması hususu gerekçeli olarak, hükümet veya komisyon tarafından Genel Kuruldan istenebileceğini öngörüyor. Tekliften ayrıca, Genel Kurul Salonuna getirilemeyecek materyal arasında sayılan ''huzur bozucu'' materyal ibaresi de çıkartıldı. Teklifin, bu hafta TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülmesi bekleniyor.