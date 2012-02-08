-TBMM İçtüzüğünün değiştirilmesi TBMM (A.A) - 08.02.2012 - AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in Meclis İçtüzüğü değişikliği teklifine ilişkin grup başkanvekillerine yeni öneri getirdiğini ve bu önerilerin gruplar tarafından değerlendirileceğini açıkladı. TBMM Başkanı Çiçek'in TBMM İçtüzük değişikliği teklifine ilişkin grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Aydın, Çiçek'in Meclis İçtüzüğü değişikliği teklifine ilişkin grup başkanvekillerine yeni öneri getirdiğini ve bu önerilerin gruplar tarafından değerlendirileceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Canikli de TBMM Başkanı Çiçek'in 2 öneri getirdiğini söyledi. Bunlardan birinin; grup önerilerinin her gün getirilmesi; öneri sahibi grubun 10 dakika, lehte ve aleyhte konuşmaların üçer dakika, diğer önerinin de iki lehte iki aleyhte bütün konuşmaların beşer dakika sürmesi yönünde olduğunu kaydetti. Canikli, bütün grupların bu öneriyi görüşeceğini ve sonucunu TBMM Başkanı'na bugün bildireceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Canikli, Genel Kurulun bugün gündemdeki konuları görüşmeye devam edeceğini söyledi.