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TBMM, İçişleri'nden 27 yılda ölenlerin listesini istedi

TBMM Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu, İçişleri Bakanlığı’na resmi yazıyla son 27 yılda terörden hayatın kaybed

20 Ekim 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - TBMM Terör ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerini İnceleme Komisyonu, İçişleri Bakanlığı’na resmi yazıyla son 27 yılda terörden hayatın kaybedenlerin listesini istedi. Komisyon, terör ve yaşam hakkı ihlalleri konusunda bilgisine başvurulması için Kürt aydınlar, Kemal Burkay, Orhan Miroğlu ve Ümit Fırat’a davetiye gönderdi.


Alt Komisyonu CHP’li üyesi Hüseyin Aygün, İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek listenin, bugüne kadar terör nedeniyle ne kadar kayıp verildiğinin bilinmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Herkesin farklı rakamlar telaffuz etiğine dikkat çeken Aygün, “Böyle bir karışıklık giderilecek. Net bir rakam ortaya çıkacak” dedi. Aygün, listenin tüm kayıpları içerdiğine dikkat çekti ve “Dağda ölen, PKK tarafından öldürülen kamu görevlileri, öğretmen,  hemşire, asker,  polis, korucular ve sivillerin tümü nü kapsıyor.”



‘Barış çift taraflı olmalı”


CHP’li Aygün, alt komisyon toplantısında terörün kınandığını söyledi ve “Ben Tunceli milletvekiliyim. Tek taraflı barış olmaz. Barış çift taraflı olmalı. PKK’nin bugün yaptığı tam anlamıyla vahşettir” dedi. PKK’nin 1990’lı yılların yöntemini kullandığını söyleyen Aygün, “Devlet, 1990’lı yıllara geri dönmüyor. O dönemi uygulayan PKK. Hiçbir günahı olmayan insanları öldürmek vahşettir. Bunun zaferi olmaz.”



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