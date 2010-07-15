-TBMM HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU TBMM (A.A) - 15.07.2010 - TBMM 2010 Üstün Hizmet Ödülleri, 75 kişi ve kuruluşa verildi. TBMM'de düzenlenen törende, fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Bestekar Alaettin Yavaşça, işitme engelli tiyatro sanatçısı Levent Beşkardeş ile çok sayıda sanayici ve iş adamı da ödül aldı. Beşkardeş, Cumhurbaşkanı Vekili ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'den ödülünü almasının ardından yaptığı konuşmada, işitme engelli bir tiyatro sanatçısı olarak 18 yaşına kadar çeşitli sıkıntılar yaşadığını anlattı. Beşkardeş, ''Bir gün, Atatürk'ü rüyamda gördüm. Bana işaret diliyle, 'çok başarılı bir insan olacaksın' dedi. Bundan cesaret alarak, yurtdışına açıldım. Yıllardır yurtdışında yaşıyorum'' dedi. Beşkardeş, işaret dili bilmeyen işitme engellilere eğitim verilmesini de istedi. Emekli Öğretmen Necla Kızılbağ Üçyıldız da hizmetlerinde hep yanında olan ve kendisinden manevi desteğini esirgemeyen oğlunu yeni kaybettiğini belirterek, ''Keşke canım yavrum Ahmet'im de bugün yanımda olsaydı'' diye konuştu. Konuşması sırasında duygulanan Üçyıldız, TBMM Başkanı Şahin'e sarılarak bir süre ağladı. TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen sivil toplum kuruşları ve kişiler şöyle: Dernek Ve Vakıflar: Dosteller Yardımlaşma Derneği, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği, Kadın Gelişim ve Kültür Derneği, Motif Halk Oyunları Eğitim Ve Öğretim Vakfı, Saçaklızade Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği. Kişiler: Serdal-Hünkar Adalı, Yusuf Özer, Şuayip Demirel, Sebahattin Yıldız, Kanber Demir, Levent Aydın, Abdurrahman Alaettinoğlu, Ali Nihat Gökyiğit, Mehmet Emin Ünal, Hüsnü Uçar, Rasim Menteşe, Ömer Salahittin Kurşun, Faruk Kızıklı, Sabriye-Mustafa Kemal Ocakçı, Alaettin Şeker, Mecit Bahçivan, Hikmet Kiler, Yaşar Çelik, Kemal Solmaz, Faik Çelik, Hatice Zeynep Bodur Okyay, Aynur Bektaş, Selahattin Düzbasan, Ahmet Akdağ, Orhan Abalıoğlu, Kamil Çilingir, Oral Onur, Ali Karakaya, Lütfü Yücelik, Cemalettin Sarar, Ahmet Refik Bulutcu, İlyas Keleş, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Necati Akel, Ayşe Necla Karadavut, Ali Galip Çalık, Kamil Güleç, Seyhan Cengiz Turhan, Hasan Kalan, Vasfiye Eriş, Mehmet Tarman, Süleyman Çetinsaya, Ziya Eren, İsmail Canpolat Kımçak, Muzaffer Marşap, Cavit Yücel, Hüseyin Öksüz, Mehmet Girgiç, Ali Yaman, Ahmet Yakupoğlu, Mehmet Ali Aydınlar, Galip Demirel, Ali İhsan Demirdöver, Mete Ersoy, Mehmet Cengiz, Ahmet Çuhadaroğlu, Mahmut Yeşil, Sebahat-İsmet Erdem, Mehmet Sinan Dereli, Sevim Kırali, Bayram Halil, Fettah Tamince, Zehra Nevzat Özdemir, Hayri Yıldız, Yılmaz Yavuz, Nurdan-Ahmet Orhan Oğuz.