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TBMM heyeti Fransa'da

Gülten Özbey / Paris, 13 Eylül, (DHA)  - AK Parti Konya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki heyet üyeleri, Fransa'nın bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret edecek yetkililerden bilgi alacak

13 Eylül 2017 13:30

Gülten Özbey / Paris, 13 Eylül, (DHA)  - AK Parti Konya Milletvekili ve Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki heyet üyeleri, Fransa\'nın bilim ve teknoloji merkezlerini ziyaret edecek yetkililerden bilgi alacak.

Türkiye\'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, heyetin temasları öncesinde heyet üyeleri onuruna büyükelçilik ikametgahında resepsiyon verdi.

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa gazetecilere heyetin önümüzdeki cuma gününe kadar Paris ve Lille\'de temaslarda bulunacağını söyledi.

Musa, heyetle birlikte hazırladıkları program uyarınca heyetin teknoparkları ziyaret edeceğini, bazı Fransız yetkililerle bilgi ve görüş alış verişinde bulunacaklarını; bu tür ziyaretlerin özellikle ikili plandaki ilişkilerin gelişmesi, geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Komisyon Başkanı Konya Milletvekili ziya  Altunyaldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinden ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBUK) Yönetim Kurulu temsilcilerden oluşan heyetin 12 ila 15 Eylül 2017 tarihleri arasında Fransa’da temaslarda bulunacaklarını söyledi.

TBMM\'nin tatile girmesinden önce komisyon olarak genel kuruldan bir karar çıkararak, ara dönemde saha çalışmaları yapılmasını sağladıklarını anlatan Altunyaldız, \"Tüm komisyon üyeleri ile birlikte ve bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığımızla birlikte pratigi sistematik olarak irdelemek, analiz etmek, ülkemizin yaptıklarını, yapamadıklarını, artılarını, eksilerini görmek, eksiklerimizi pratik anlamda gidermek ve özel sektörle birlikte içselleştirmek adına bu ziyaretleri yapıyoruz.\" dedi.

Teknoloji ve inovasyon bölgelerini gezerek bunlar arasındaki entegrasyonu, sanayi ve üniversite arasındaki işbirliklerini ve işin pratiği haline dönüşmüş alanları göreceklerini vurgulayan Altunyıldız, \"Ülkemizde şu an için yüzde 3.5 olan yüksek teknoloji payını OECD ortalamasının üzerine, yani yüzde 20\'nin üzerine çıkarmak zorundayız. İmalat sanayinin payını yüzde 25\'in üzerine çıkarmak zorundayız.\" dedi.

Türkiye\'nin bütün bunları yaparken nitelikli dönüşümü de gerçekleştirerek, birim başına ihracatın oranını da artırması gerektiğini vurgulayan Altunyıldız, bunu yaparken de ekosistemi oluşturan tüm unsurların bir araya getirilmesi gerektiğini birinin diğerini tetiklediği bir birini destekleyen,tetikleyen ve aslında herkesin ve ülkenin kazandığı bir eko sistemi oluşturmak olduğunu ifade etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı projelerinden bir tanesi olduğunu  söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ,OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü

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