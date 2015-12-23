TBMM heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek, gözler CHP ve HDP'li üyelerde

TBMM'nin 26. yasama yönetimi İsmail Kahraman Başkanlığı'nda bugün saat 16.00'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Meclis başkanlığı ziyarete ilişkin bilgileri Başkanlık Divanı üyelerine SMS göndererek yaptı. Başkanlık Divanı'nın CHP ve HDP'li üyelerine gözler çevrildi. CHP'li Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi ile İdare Amiri Tufan Köse, HDP'den İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder'in Saray'a gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

Katip üyelerinden CHP'li Ali Haydar Hakverdi ziyarete katılmazken CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu'da Ankara dışında bulunuyor. İsmet Yılmaz'ın başkanlığı döneminde Saray'a ziyarete katılığı için MHP'den bir sürpriz beklenmiyor.