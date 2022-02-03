TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi

TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için oluşturulan Hazırlık Komisyonu, kararını verdi. Komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verdiği kararı Salı günü saat 17.00’ye kadar Karma Komisyon’a sunacağını duyurdu.

TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Salı günü saat 17.00’de karma komisyona arz edeceğiz. Takdir karma komisyona aittir” dedi.