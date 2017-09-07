TBMM Giyecek Yönetmeliği’nde ‘başörtüsü’ düzenlemesi

TBMM’nin1 Ekim yeni yasama yılı başlangıcı öncesinde Personel Giyecek Yönetmeliği taslağı hazırlandı. Buna göre, Tutanak Müdürlüğü ve stenograflar ile Genel Kurulda görev yapan kavasların başörtüsü, fular ya da kravat takmalarına ilişkin uygulamalar yönetmelik düzenlemesi haline getirildi. Giyecek yönetmeliği taslağına göre, Koruma Daire Başkanlığı Tören Birliği özel tören elbisesinin kullanım süresi bir yıl olarak belirlendi.

Yönetmelik değişiklik taslağı İsmail Kahraman Başkanlığı’nda 12 Eylül günü yapılacak Başkanlık Divanı toplantısında görüşülecek. Taslakta yer alan değişikliklerden bazıları şöyle.

-Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı; Halkla İlişkiler Banko Görevlisi: Ceket, pantolon, veya etek, gömlek, ayakkabı, kravat, fular, broş

-Tutanak Hizmetleri Başkanlığı- Stenograf: Ceket, pantolon veya etek, gömlek, başörtüsü, fular, broş

- Genel Kurul teşrifatçısı (kavas):Ceket, pantolon, etek, gömlek, başörtüsü, ve fular, kravat

-Milli Saraylardan sorumlu genel sekreter yardımcılığı-rehber: ceket, pantolon veya etek, gömlek, ayakkabı, kravat, fular, broş