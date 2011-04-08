-TBMM GENEL KURULUNUN SON TOPLANTISI TBMM (A.A) - 07.04.2011 - TBMM Genel Kurulu, 23. Dönemin son toplantısında, 6 araştırma komisyonunun raporunu görüştü. Genel Kurulda, son olarak Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonun raporu ele alındı. Rapor üzerinde konuşan MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, kulüplerin mali, yapısal, hukuki sorunlarının şiddeti tetiklediğini, şiddetin de kulüplerin hukuksal ve mali yapılarını bozduğunu belirterek, bu sorunun birlikte ele alınarak önemli adımlar atılması gerektiğini söyledi. Uzunırmak, şiddeti tetikleyen yorum ve yazılara izin verilmemesi, branş ve seyirci olarak sporun çeşitlendirilmesi, spor yapmayı teşvik edici kampanyalar yürütülmesini önerdi. AK Parti Grubu adına konuşan Komisyon Başkanı, İstanbul Milletvekili Nazım Ekren, raporun sonuç kısmını, İngilizce olarak da internet sayfasına koyacaklarını bildirdi. Ekren, çalışmalarda sporun branş ve çeşit olarak yaygınlaştırılması, tesislerin buna göre organize edilmesi üzerinde durduklarını, spor eğitimi standardının yükseltilmesine önem verdiklerini belirtti. Spor AR-GE merkezlerinin kurulmasının önemine işaret eden Ekren, spor kulübü açabilmek için asgari koşulların ne olması gerektiği, yöneticilerde aranacak özellikler, halka açılma usul ve esasları, sporcu yetiştirme, transfer süreci gibi konularda kural ve prensiplerin belirlenmesi halinde, yeniden yapılanmanın daha kolay olacağını söyledi. Bu arada, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, görüşmeler sırasında Genel Kurul salonuna geldi. Muhalefet sıralarına giderek MHP ve CHP'li milletvekilleriyle tek tek tokalaşan Şahin, bir süre MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile oturdu. Şahin, daha sonra AK Parti milletvekilleriyle de tek tek el sıkıştı, çalışmaları bir süre AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yanında izledi.