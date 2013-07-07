TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar konuştu

CHP’lilerin Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın üzerine yürümesiyle başlayan kavgada yumruk ve küfürler havada uçuşurken, yumruk yiyen AKP Şırnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar’ın kaşı yarıldı. Torba teklifin görüşmeleri sırasında, CHP’li Süleyman Çelebi, sosyal medyada yer alan görüntülerde elinde satır, pala bulunan kişiler olduğunu söylerken, CHP’li Aytuğ Atıcı, “11 yaşındaki kızım gözyaşları içinde beni aradı ‘biber gazıyla tanıştım’ dedi” diye konuştu. CHP’li Özgür Özel de bu kişilerin kim olduğunu, gözaltına alınıp alınmadıklarını sordu.

Sustursanız da konuşsak

Bozdağ ise soruları yanıtlarken söze, iktidarları döneminde polis maaşlarında yapılan artışlardan söz ederek başlayınca CHP’liler tepki gösterdi. Bozdağ, oturumu yöneten Başkanvekili Sadık Yakut’a, “Sustursanız da konuşsak” deyince, Yakut birleşime ara verdi. Tartışma arada da sürdü, bazı AK Partililer bağırarak CHP sıralarına yürürken, karşılıklı söz düellosu yaşandı. Aranın ardından soruları yanıtlamaya devam eden Bozdağ, CHP’li Nur Serter’in darbe sorusuna karşılık, “Seçilmiş iktidarı hukuk dışı yolla kim alaşağı indirirse, ister asker, ister sivil, ister yargı olsun darbedir. Darbenin taşeronluğunu siz iyi yaptınız, ikna odalarında darbecilere hizmetkarlık yaptınız, sizin bu konuda soru sorma hakkınız yok” dedi. CHP’liler Bozdağ’a sert tepki verirken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da hükümet sıralarında oturan Bozdağ’ın üzerine yürüdü.

Yumruklar konuştu

AK Partililer ise Bozdağ’ı korumak için Tanal’ın önünde set oluşturdu. Bazı CHP’liler de Tanal’ın yardımına koşarken, karşılıklı küfür ve hakaretler edildiği duyuldu. AK Partili Bülent Turan’ın ittiği Tanal sendelerken, yumruklar da havada uçuştu. Kadın milletvekillerinin korku dolu gözlerle izlediği kavga büyürken, kavga eden CHP’lilerden Tanal ve Engin Özkoç arkadaşları tarafından güçlükle muhalefet kulisine götürüldü. AK Partililer de arkalarından kulise daldı. Bu sırada yüzüne yumruk alan AK Partili Dindar’ın kaşı yarıldı. Tanal’ın ise arbede sırasında elinden yaralandığı gözlendi.



