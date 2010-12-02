-TBMM GENEL KURULUNDA WIKILEAKS TARTIŞILDI TBMM (A.A) - 02.12.2010 - TBMM Genel Kurulunda, ''WikiLeaks belgeleri'' tartışıldı. CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, Genel Kurulda Sayıştay Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında verdiği önerge üzerinde söz aldı. İçli, ''WikiLeaks belgeleri''nde bazı KİT'lerle ilgili yolsuzluk iddialarının yer aldığını ifade ederek, dünyanın çalkalandığını, TBMM'nin bu konuya el atması gerektiğini belirtti. Özelleştirmelerle ilgili iddiaların ciddiye alınıp alınmadığını, savcıların belgelerle ilgili dava açmayı düşünüp düşünmediğini soran İçli, bunun bir siyasi parti değil, ülke sorunu olduğunu kaydetti. Devlet Bakanı Egemen Bağış, sataşma olduğu gerekçesiyle kürsüye çıktı ve ''önceden Teksas, Tommiks okunurken şimdi WikiLeaks okunduğunu'' söyledi. Bağış, İçli'nin gösterdiği heyecanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gösterdiğini, ''ne idüğü belirsiz bir takım belgelere dayanarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hesaplarıyla ilgili bilgi istediğini'' ifade etti. ''Hele diğer belgeleri görelim, eğer Mecliste bir görüşme gerekiyorsa onu sizin kadar biz de isteriz, bundan şüpheniz olmasın'' diyen Bağış, şunları kaydetti: ''Ama daha hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan, süzmece şekilde bir yerlere sızdırıldığı çok net şekilde gözüken belgelerden dolayı böyle polemik yaratmanın hiç kimseye faydası yok. Sizin partinizle ilgili de çok ağır ithamlar var ama ben başkasının sızdırdığı kriptoya bakarak değer vermem. Siz koskoca ABD'nin gizli belgelerini ciddiye almayabilirsiniz diyorsanız, ABD'yi bu kadar gözünüzde büyütmeyin. Sızıntı olayından sonra ABD'nin ilk özür dilediği kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı olmuştur. Bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz. Bu kutsal çatı altında, ne iktidar ne de muhalefet partilerinin, kendilerini ABD veya başka devletlerin buradaki diplomatlarına beğendirme gibi çabası yoktur. Siz tekrar Teksas, Tommiks okumaya dönün, WikiLeaksleri de çok fazla abartmayın.'' -''HAVANDA SU DÖVÜLMESİN''- CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ise sataşma gerekçesiyle söz alarak Bağış'a yanıt verdi. Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu'nun, ''Sayın Başbakan, İsviçre bankalarında parası olmadığını ispat etsin'' demediğini belirterek, ispatın, iddia eden tarafa, ABD'ye ait olduğunu ifade etti. Hamzaçebi, bu konunun TBMM'nin üzerinde duracağı bir konu olmadığını, bir takım kağıt, belge, yazılar üzerine TBMM'nin harekete geçmek zorunda olmadığını belirtti. Sataşma olduğu gerekçesiyle söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da kendi bilgi ve kaynaklarına dayanarak eleştirilerini sürdüreceklerini kaydetti. Vural, eleştirilerini Hükümetin attığı adımlar üzerinden yaptıklarını, Erdoğan'ın ''Büyük Ortadoğu Projesi eşbaşkanı olmasını, Yahudi Cesaret Madalyası almasını'' eleştirdiklerini kaydederek, ''Umarım Hükümet Türkiye'ye, Türk milletinin tarihi, kimliği, değerleri, ihtiyaçlarından bakar, Washington, Brüksel, Erivan, Erbil merkezli projelerden bakmaz'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç ise Erdoğan'ın ''Yahudi Cesaret Madalyası'' almadığını, Avrupa, ABD, Ortadoğu'dan bölge ve dünya barışına katkılar nedeniyle pek çok madalya, ödül, plaket aldığını söyledi. ABD'den bir vakıftan ödül alındığını ancak bir vakfın üyeleri arasında Yahudilerin bulunmasının, ödülün kabul edilmemesini gerektirmediğini kaydeden Kılıç, ''Yahudi olan her şey kötüdür'' gibi din odaklı, ayrımcı bir bakış açısında olmadıklarını belirtti. Vural ise Erdoğan'ın ''Yahudi Cesaret Madalyası'' aldığı iddiasını yineleyerek, elindeki netbooktan fotoğraf gösterdi. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da sataşma olduğu gerekçesiyle yaptığı konuşmada, bu sanal gündemin Türkiye'nin gündemi gibi sürekli yayımlanmasını, ülkenin gerçek sorunlarının dışına çıkılmasının doğru bulmadığını ifade etti. Kaplan, ''sızıntı bilgiler üzerine Mecliste, havanda su dövülmemesi gerektiğini'' kaydetti. Sayıştay Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri 56'ncı madde üzerinden devam ediyor.