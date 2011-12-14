T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Genel Kurulunda Uslu'ya protesto TBMM (A.A)

14 Aralık 2011 15:05

-TBMM Genel Kurulunda Uslu'ya protesto TBMM (A.A) - 14.12.2011 - TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu kürsüye çıkınca, CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulunu topluca terk etti. Genel Kurulda, 10. turda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Devlet Personel Başkanlığının bütçeleri görüşülüyor. AK Parti grubu adına bütçe üzerinde konuşmak üzere TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu kürsüye geldi. Bu sırada CHP milletvekilleri toplu olarak Genel Kurulu terk etti. AK Parti'liler, CHP'lileri alkışlayarak bu protestoya tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, Uslu kürsüden ayrıldıktan sonra yeniden Genel Kurul salonuna geldi. Uslu, yaptığı konuşmada, Mesleki Yeterlilik Kurumunun, nitelikli iş gücüne erişimi kolaylaştırması bakımından son derece önemli bir kurum olduğunu söyleyerek, mesleki yeterliliğin geliştirilmesinin vasıflı işgücüne ulaşılmasını sağlayacağını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24