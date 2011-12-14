-TBMM Genel Kurulunda Uslu'ya protesto TBMM (A.A) - 14.12.2011 - TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu kürsüye çıkınca, CHP milletvekilleri TBMM Genel Kurulunu topluca terk etti. Genel Kurulda, 10. turda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Devlet Personel Başkanlığının bütçeleri görüşülüyor. AK Parti grubu adına bütçe üzerinde konuşmak üzere TBMM İdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu kürsüye geldi. Bu sırada CHP milletvekilleri toplu olarak Genel Kurulu terk etti. AK Parti'liler, CHP'lileri alkışlayarak bu protestoya tepki gösterdi. CHP milletvekilleri, Uslu kürsüden ayrıldıktan sonra yeniden Genel Kurul salonuna geldi. Uslu, yaptığı konuşmada, Mesleki Yeterlilik Kurumunun, nitelikli iş gücüne erişimi kolaylaştırması bakımından son derece önemli bir kurum olduğunu söyleyerek, mesleki yeterliliğin geliştirilmesinin vasıflı işgücüne ulaşılmasını sağlayacağını bildirdi.