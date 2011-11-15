-TBMM Genel Kurulu'nda tartışma TBMM (A.A) - 15.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, okullardaki şiddet ve madde bağımlılığı gibi tehlikelerle ilgili araştırma önergesin bugün görüşülmesini içeren grup önerisinde tartışma yaşandı. CHP, TBMM Danışma Kurulunun toplanamaması nedeniyle grup önerisini Genel Kurula taşıdı. CHP Grup Başkanekili Muharrem İnce, öneri lehinde konuşmak için kürsüye çıktığı sırada, bir grup milletvekili CHP sıralarının önüne toplanarak, TBMM İdare Amiri Salim Uslu ile CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç arasında yaşanan tartışmaya ilişkin görüntüleri Genel Kurula gösterdi. İnce, ''Geçtiğimiz günlerde burada bir zorbalık oldu. Kürsüdeki bir milletvekilimiz burada iteklendi, merak etmeyin bugün olmaz. Bunu yapan önce bakar CHP grubuna da bakar az kişi var, sonra kürsüdekine bakar kalp krizi geçirmiş, onu itekleyebilirim diye, ancak o zaman olur'' diyerek CHP'li milletvekillerinin yerlerine oturmasını istedi. Türkiye'de sorunlar çözülemedikçe yeni metotlar ortaya çıktığını, bunun başında şiddetten geldiğini ifade eden İnce, şöyle devam etti: ''Gelecekten umutsuz sınavlardan yorgun gençler okulda şiddet uyguluyor. Depremzedelerin sorunlarını çözemeyen AKP, Van'da şiddet uyguluyor. HES'lerle ilgili yurttaşlarımızı ikna edemeyen iktidar, dipçikle ikna etmeye çalışıyor hatta onların bayramlaşmasını bile engelliyor. AKP iktidarında şiddet herkese uygulanmaktadır artık. Kedisine karşı olan öğrenci, işçi, emekli, köylü, çevreci, son olarak da milletvekiline şiddet uygulamak AKP'nin politikası haline gelmiştir.'' -''Atatürk bunu görseydi sizi falakaya yatırırdı''- Öneri aleyhinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, grupların daha önce gensoru görüşmeleri konusunda anlaştığını ancak muhalefetin kendi içinde tutarsız ve kararsız olduğunu, bu hareketiyle Meclisin itibarını milletin gözünde düşürmek için uğraştığını söyledi. CHP'lilerin kürsüye saldırmak, zorbalık yapmak için esas duruşta olduğunu gördüklerini ifade eden Elitaş, şöyle konuştu: ''Geçen hafta Meclis Başkanvekili, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'i gündeme bağlı kalmak için uyarıyor, sonra sözünü kesiyor. Ancak kendisi Meclis Başkanvekili ile diyaloğa girip hakaretamiz sözler ediyor. Bunun üzerine idare amirlerini görev davet ediyor. Muhalefet partisinden idare amirlerinin göreve başında olması gerekirken onlar yan gelip yattığı için AK Parti'li idare amiri görev yapıyor. Siz kürsüyü işgal eden bir bir milletvekilini indirmiyorsunuz. Grup başkanvekilleri bostan korkuluğu mu, ne iş yapar? Sükuneti sağlamayacaksa, faşistçe bir uygulamayı içine sindirecekse görevini yapmıyor demektir. Savunduğunuz milletvekili ağza alınmayan sözler söyleyen bir milletvekili... Kamer Genç'in ne olduğunu, nasıl milletvekili olduğunu Kemal Ağabey'e (Kemal Anadol) sorabilirsiniz. Onun tabiriyle, 'ilk defa yanaşma meclisine', arkasından bir partiye, sonra başka bir partiye geçmiş, belli zamana gelene kadar kendi başına çalışmaya çalışmış. Ondan parti içinde rahatsız olan grup başkanvekili olduğunu biliyorum ama ne hikmetse, CHP'nin kahramanı haline geldi. Meğer CHP'nin Kamer Genç'i olmaya hevesli onlarca milletvekili varmış. Hayırlı olsun.'' Elitaş, kendisine tepki gösteren milletvekillerine, ''Niye alınganlık gösteriyorsunuz. Diken mi battı? CHP'i temsil etme görevi Kamer Genç'e kaldıysa, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin vay haline. Atatürk bu resmi görmüş olsaydı hepinizi falakaya yatırırdı'' dedi. İdare amirlerinin görevinin İçtüzükte belirlendiğini hatırlatan Keskin'in konuşması sırasında AK Parti Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi ve bazı AK Partili milletvekillerinin laf atması, Genel Kurulda tartışmaya yol açtı. Keskin'in de atılan laflara yanıt vermesi üzerine Genel Kurulda gerginlik yaşandı. Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime ara verirken, tartışma arada da sürdü. CHP ve AK Parti'li bazı milletvekillerinin birbirinin üzerine yürümesine, grup başkanvekilleri ve idare amirleri engel oldu.