-TBMM GENEL KURULUNDA GERGİNLİK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ TBMM (A.A) - 10.02.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ''Torba Tasarı''nın 7. bölümünün görüşülmesi sırasında başlayan tartışma ve gerginlik, kavgaya dönüştü. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, tasarının 154. maddesinde verdiği önerge üzerinde söz alarak, tartışmayı sürdürdü. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un üslubuyla ilgili konuşmak istediğini belirten Sakık, Yakut'a dönerek, ''Tarafsız olun'' dedi. Yakut'un, ''Başkan'ın üslubuyla ilgili söz istemediniz'' ifadesine Sakık, 'Sizin istediğiniz gibi mi konuşacağız'' şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Yakut da ''Benim istediğim gibi konuşacak değilsiniz. İçtüzük neyi gerektiriyorsa onu konuşacaksınız'' diye konuştu. Parlamentoda herkesin birbirinin değerlerine saygılı olması gerektiğini belirten Sakık, ''Burada arkadaşlarımız çıkıp konuşuyor. Sizin hoşunuza gitmeyen sözcükler sarfetmiş olabilirler. Eleştirebilirsiniz ama emir kipleriyle bizi tehdit etmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunu herkes böyle bilsin. Hele hele geçen gün burada gruplar adına konuşmalar yapılırken CHP Grup Sözcüsü, 'bizim sabrımızı taşırıyorsunuz. Kendimizi zor tutuyoruz' diyor. Zor tutmasanız ne olur Allah aşkına? Siz bizim beynimizin, bedenimizin efendisi misiniz? Sizin gibi mi konuşmalıyız? Size tabi mi olmamız lazım?'' ifadelerini kullandı. Terörle Mücadele Yasası kapsamında kendisinin de mahkum olduğunu ifade eden Sakık, şöyle devam etti: ''Buradan alıp götürüldüm ve düşünce suçundan mahkum oldum ama sonra geldim burada vekillik yapıyorum. Kürt çocukları buradan mahkum olursa, üniversiteye başlayamazlar. Böyle bir adalet olur mu? Hepimiz bundan mahkum olmuşuz. Bu ülkenin ayıbıdır. Asıl bu yasa bu ülkenin yüz karasıdır. Bu yasanın değiştirilmesi gerekirken buna hep birlikte birlik oluşturmamız gerekirken, arkadaşımız bir şey söylüyor, kıyametler kopuyor. 'Siz 40 bin kişinin katiline böyle diyemezsiniz' diyor. Peki siz bizim beynimizin efendisi misiniz? Bizim değerlerimiz yok mu? Bizi sizden farklı kılan şey de siz 'terörist' diyorsunuz, biz 'terörist' demiyoruz. Niye? Bizim çocuklarımız ve kardeşlerimizdir. Kürt sorunu terör değil, bir hak, hukuk adalet sorunudur. Sizin terörist dediğiniz insanlarla, devlet belki şu an, şu saat orada görüşmeler yapıyor. Bunu böyle algılamalısınız.'' Ülkenin, 30 yıldır acı dolu yaşadığını anlatan Sakık, şimdi yaraları sarmanın zamanı olduğunu ifade etti. Sakık, ''Birilerinin değerlerine saygı, birilerinin değerlerine de hakaret etme hakkını kimse size vermez biz de buna izin vermeyiz. Bedeli ne olursa olsun, emin olunuz ki... Bizim geliş nedenimiz bu halkı özgürleştirmektir'' dedi. -TÜZMEN'İN TEPKİSİ- Bu sözler üzerine AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, yerinden ''Halk özgür zaten'' diyerek tepki gösterdi. Tüzmen'e, ''O sizin sorununuz'' yanıtını veren Sakık, ''Bir düşünür diyor ki 'hiçbir şey bilmiyorsanız, haddinizi bileceksiniz.' Bu konularda düşünceniz yoksa, hiç olmazsa susun, oturun. Böyle afaki şeyler, tek bayrak, tek millet... Bunlar artık tarihin çöplüğüne atıldı'' diye konuştu. Tüzmen, bu sözlere de ''Yanlış mı, yanlış mı? Samimi olun'' diye itiraz etti. Bu arada, BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman ile BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başkanvekili Yakut'a, neden Tüzmen'e müdahale etmediğini sordu. Kaplan, Başkanlık tutumu hakkında usül tartışması açılmasını istediğini söyledi. Tekrar söz alan Sakık, Tüzmen'e, ''Hamasi nutuk atıyorsun. Ben Türk kimliğine ne kadar saygı gösteriyorsam sizin de Kürt kimliğine o kadar saygı göstermeniz gerekiyor. Bedel ödedik. Yüreğiniz varsa bunu söyleyin. Nutuklar bu ülkenin sorunlarını çözmüyor. Bakın bir sahnede gibi oturmuş, ayak ayak üstüne atmış gibi buna ne söylenir? Seçimler yaklaşmış buradan nemalanmaya çalışıyor'' dedi. Kürşad Tüzmen'in tekrar yerinden yanıt vermesi üzerine ayağa kalkan BDP'li Kaplan, Yakut'a ''Niye müdahale etmiyorsun? Kapatıyorsun mikrofonu'' diye bağırdı. -''PARALI ASKER'' BENZETMESİ- Konuşmasına devam eden Sakık, ''Buna ne söylenir Allah aşkına? Ne söylenir? Bize esir muamelesi yapamazsınız. Ya siz bizi azarlıyorsunuz ya da (Kürşad Tüzmen'i işaret ederek) paralı askerleriniz azarlıyor. Buna hakkınız yok'' şeklinde tepki gösterdi. Yakut, bu sözler üzerine, ''Sayın Sakık, sizi azarlayan yok. Siz önce aklınızın içindeki ayrımcılığı, bölücülüğü ve bölgeciliği kaldırın. Türkiye'deki Kürt meselesi size bırakılacak kadar basit bir mesele değil. Tüm bir Cumhuriyetin, tüm Hükümetin, tüm partilerin meselesi. Bu mesele çözülecek ama halkın oyuyla buraya gelip de bölücülük yapmakla bu mesele çözülmez. Anayasa'ya uymak zorundasınız'' diye seslendi. Ayağa kalkarak, Yakut'a doğru yürüyen Kaplan, ''Böyle konuşamazsın'' diye bağırdı. -''İSTİFAYA DAVET EDİYORUM''- Yakut, Kaplan'ın, tutumu hakkında usul tartışması açılması talebini yinelemesi üzerine, usul tartışması açtı. Yakut, başkanın tutumu hakkında ilk sözü aleyhte Kaplan'a verdi. Meclise, ''analarının ak sütü gibi temiz oylarla seçilerek geldiklerini'' belirten Kaplan, ''Bize oy verenlerin hepsinin oyu, sizi seçenler kadar eşit ve kardeştir. Kabul edeceksiniz'' dedi. Yakut'un, Meclisi, ''diktatör ve totaliter'' bir anlayışla yönettiğini öne süren Kaplan, ''Mikrofonumu kapatıyor. Halkın verdiği bu kürsünün mikrofonunu hangi hakla kapatıyorsun? Muhalefeti susturmaya çalışıyorsunuz. Kenan Evren geldi apoletleriyle oturdu buraya. Benim iradem halkımın iradesidir ben o güçle geldim'' diye konuştu. Kaplan, Yakut'u istifaya davet etti. Yakut'a seslenen Kaplan, ''Siz de hukukçusunuz, ben de hukukçuyum. Böyle bir hakkı nereden buluyorsun'' şeklinde konuştu. -KAVGA- Yakut'un tutumu lehinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, ''Bu kutsal çatı altında görev yapan, Anayasa'ya, bu milletin birliğine ve beraberliğine bağlılık yemini etmiş olan herkes, bu milletin birliğine, bütünlüğüne, resmi diline saygı duyacaktır. Bu milletin kendisine saygı duyacaktır'' diye konuştu. ''Eğer bunu yapmıyorsa önce millete, sonra kendisine ihanet ediyor demektir'' diye konuşan Canikli, şöyle devam etti: ''Haksızlık ediyor bu millete. Eğer biraz yüreğiniz, samimiyetiniz varsa ettiğiniz yemine uymak zorundasınız. Sizi ahlaklı olmaya davet ediyorum. Milletin vekiline, 'paralı asker' diyecek kadar küçülemezsiniz, aşağılaşamazsınız, çukura düşemezsiniz. Böyle rezalet olmaz. Bu kutsal çatı altında milletin vekiline hakaret edemezsiniz.'' Bu sözler üzerine, BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Canikli'nin üzerine yürüdü. Yakut, bunun üzerine birleşimi kapattı. AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni ve arkadaşları da kürsüye doğru geldi. Yaşanan arbede sırasında AK Parti'li Yeni yere düştü. Araya giren diğer milletvekilleri kavganın büyümesini önledi. İki parti milletvekilleri arasında küfürleşmeler devam etti. BDP'li Kaplan, İçtüzük kitapçığını, AK Parti'li milletvekillerine fırlattı. Kaplan, AK Parti'li milletvekillerine, ''Aşağılık sensin. Ben Şırnaklı Hasip Kaplan, adınızı deftere yazdım...'' diye bağırdı. Başkanlık divanının arkasında bulunan odada grup başkanvekilleriyle bir süre görüşen Yakut, birleşime verdiği arayı 1 saat uzattı.