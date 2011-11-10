TBMM Genel Kurulu'nda gerginlik

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA



T24/ ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda kürsü müdahalesi yaşandı. AKP’li İdare Amiri Salim Uslu, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’i iterek uzaklaştırmak istedi. Neye uğradığını şaşıran Genç, stenografların çalıştığı masaya çarptı. Yere kapaklanmaktan son anda kurtuldu. Genç, düzenlediği basın toplantısında, “ Kimseden korkmam, sinmem. Bu saldırılar devam ederse ben de genel kurulu onlar için işkence hane haline getiririm” dedi.



10 Kasım Atatürk’ün 73. Ölüm yıldönümü nedeniyle özel gündemli toplanan Genel Kurul’da, Kamer Genç, Deniz Feneri yolsuzluğundaki hukuki süreci protesto etmek amacıyla kürsüye fener ile çıktı. Oturumu yöneten Başkanvekili Sadık Yakut’un uyarısıyla feneri kavaslara veren Genç, eleştiri oklarını hükümete çevirdi.



Bunun üzerine Yakut, Kamer Genç’i, “Burası TBMM. Kürsüye çıkan her milletvekili dikkatli olmalı” dedi. Genç'in, ''Sizin oturduğunuz kürsüde ben 7 sene oturdum. Ne yapılması gerektiğini biliyorum'' demesi üzerine Yakut, ''Yedi sene oturmuşsunuz ama öğrenememişsiniz. İsterseniz bir 7 sene daha oturun'' karşılığını verdi.



Konuşmasında Türkiye'de yolsuzluk olurken Meclisin bu konuda hiçbir şey yapmadığını savunan Genç, ''Hükümet memleketin üzerinde kara bir tablo estirdi'' dedi. Genç, konuşmasına devam ederken, Yakut, Genç'i, söz aldığı konuya ilişkin konuşma yapması yönünde iki kez uyardı.



Genç'in konuşmasını sürdürmesi üzerine Yakut, mikrofonu kapatarak İçtüzüğe göre ''Hatibi konuşmaktan men etme'' kararını oylamaya sundu. Oy çokluğunun üzerine Yakut, Genç'i yerine oturması için uyardı. Genç'in kürsüyü terk etmemesi üzerine idare amirlerini göreve çağırdı.



TBMM İdare Amiri AKP’li Salim Uslu, Genç'i kürsüden iterek uzaklaştırmak istedi. Dengesini kaybeden Genç, bu sırada stenografların oturduğu bölüme çarptı. Oturuma ara verildi.



CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, düzenlediği basın toplantısında, Meclis İdare Amiri Salim Uslu'nun kürsüden kendisini ittiğini anlattı ve “ İlk defa bir İdare Amiri, kürsüde konuşan bir parlamentere saldırıyor'' dedi.



Danışma Kurulu önerisi üzerine söz alan bir milletvekilinin, konuşmasında her şeyi dile getirebileceğini söyleyen Genç, kendisinin de Danışma Kurulu önerisi üzerine söz aldığını belirtti. Haksız yere konuşmasının kesildiğini anlatan Genç, bu sırada TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun yanına geldiğini anlattı ve “ Beni iteceğini tahmin etmedim. Ama beni itti. Stenografların oturduğu masaya çarptım. Parlamento, AKP'nin çiftliği haline geldi. Biz vatandaşın sıkıntılarını nerede dile getireceğiz. İlk defa bir İdare Amiri, kürsüde konuşan bir parlamentere saldırıyor. Bizi korkuyla sindiremezler. Bu saldırılar devam ederse Meclisin o salonunu, onlar için işkence hane haline getiririm”.





