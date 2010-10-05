-TBMM GENEL KURULUNDA EKİM AYI PROGRAMI TBMM (A.A) - 05.10.2010 - TBMM Genel Kurulu, bu ayki çalışma programını belirledi. Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Devlet Yardımlarının İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Sayıştay Kanunu Teklifi, gündemin ön sırasına alındı. Genel Kurulda yarın, Sayıştay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından, Anayasa Mahkemesine 1 üyelik için seçim yapılacak. TBMM Genel Kurulu, 12 Ekim Salı günü, CHP'nin, ''Seviye Belirleme Sınavı konusunda görevi kötüye kullandığı ve yetkisini suistimal ettiği'' gerekçesiyle Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında verdiği Meclis Soruşturma Önergesini görüşecek. Genel Kurul, Salı günleri 15.00-20.00, çarşamba ve perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.