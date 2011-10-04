-TBMM Genel Kurulu'nda ek süre tartışması TBMM (A.A) - 04.10.2011 - TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam'ın Genel Kurulda gündemdışı konuşma yapan milletvekillerine ek süre vermemesi tartışma yarattı. Sağlam, birleşimi açtıktan sonra gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline söz verdi. CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, gündemdışı konuşmasında, başka bölgelerde insanlar denize girerken Ardahan'da yağan kar nedeniyle arabaların yolda kaldığını söyledi. Çıldır Aktaş kapısının açılmasını isteyen Öğüt, ''Bu sayede Gürcistan ve Azerbaycan ile olan bağlarımız daha sıkı hale gelir'' dedi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da yeni yasama yılıyla ilgili gündemdışı konuşmada, Meclisin yeni dönemde çok önemli çalışmalar yapacağına inancını dile getirdi. Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden Şandır, ''Hukuk devleti olmanın gereği, hukukun üstünlüğünü gözeterek, Meclisin İçtüzük ve Anayasaya göre çalışmasıdır'' diye konuştu. Siyasi parti grup toplantılarının Meclis TV'den canlı olarak verileceğinin duyurulmasına karşılık bunun gerçekleştirilmediğini hatırlatan Şandır, ''Neden korkuyoruz? Hangi korkularla siyasetin sesi kesiliyor?'' diye sordu. Başkanvekili Sağlam'ın, milletvekillerine gündemdışı konuşma için verdiği 5 dakikaya ek süre vermemesi, Genel Kurulda muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu. MHP Grup başkanvekilleri Oktay Vural ile Mehmet Şandır ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Sağlam'a itiraz ederek, milletvekilinin konuşmasını tamamlaması için ek süre vermesi gerektiğini ifade etti. Birleşimi açarken süreye riayet edeceğini ifade ettiğini hatırlatan Sağlam, ''Adil olmazsam itiraz edin. Bu konuda Meclisin kararı var. 20 Aralık 2010 yılındaki birleşimde bu konuda usul tartışması yapılmış'' dedi. Öte yandan, Genel Kurulda, CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur'un, siyah tayyörünün içine, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWV) simgesi olan pandanın yer aldığı yeşil bir tişört giydiği görüldü.