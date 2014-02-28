TBMM Genel Kurulu'nda dershane kavgası çıktı

Dershaneler yasasının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP'li milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Aldığı darbe sonrası burnu kanayan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu hastaneye kaldırıldı.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur ve AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın konuşmaları sırasında ve sonrasında milletvekilleri arasında atışmalar yaşandı.

Radikal’de yer alan habere göre, Özdağ ile CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk arasında sözlü tartışmaların ardından CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi sataşma olduğunu belirterek söz aldı. Hamzaçebi, "Mızrak çuvala sığmıyor. Suçüstü yakalandınız, geçmişe giderek bir şeyler bulmaya çalışıyorsunuz" dedi. Gergin ortamda AKP ile CHP milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı ve AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün üzerine yürüdü.

Bunun üzerine AKP ve CHP milletvekilleri Genel Kurul sıralarında toplandı ve arbede çıktı. AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ile yumruk salladı. Külünk, tartışma içinde olan CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu ile de yumruklaştı. Çıkan kavgada burnu kanayan Kulkuloğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, kavga üzerine birleşime ara verdi. Bir süre sonra Genel Kurul tekrar açıldı ve birleşim kapatıldı.

TBMM’de kavgaya neden olan dershane düzenlemesinin tutanakları şöyle:

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bizim tarihimizde ne Kılıçdaroğlu ne de bir başka genel başkanımız Hikmetyar gibi bir teröristin dizinin dibine çökmemiştir. (CHP sıralarından alkışlar)

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Yalan o yalan! Yalan, yalan!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Hikmetyar gibi birisinin dizinin dibine çökmeyi onurlu bir hareket sayarak, orada huzur bulan bir edayla bir poz vermemiştir.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Olmadı, olmadı! Olmuyor, olmuyor!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Yalan!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, siz anlamazsınız, bizim tarihimizde hiçbir genel başkanımız bir önceki genel başkanın rahatsızlığında onun ziyaretine gitmekten çekinmemiştir.

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Somali'ye gelelim, Somali'ye.

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Olmuyor, cevap veremiyorsun, olmuyor!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Sayın Tayyip Erdoğan Sayın Necmettin Erbakan'ı hasta yatağında ziyaret edememiştir, vefatından sonra ailesine gidip bir helallik isteyememiştir. Neden acaba?

İSMAİL TAMER (Kayseri) - Somali yerine nereye gitti sizin Genel Başkanınız?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - 17 Aralıkta suçüstü yakalandınız. O suçüstü yakalananları hiç kimse yargının önüne çıkmaktan alıkoyamayacak. İstediğiniz kadar geçmişe gidin, suçüstü yakalandınız.(CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Hamzaçebi.

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Grup başkan vekilimizi susturan pezevenkler!

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) - Ne biçim konuşuyorsun sen ya?

ALİ RIZA ÖZTÜRK (Mersin) - Ben sana demedim.

(AK PARTİ ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gürültüler ve birbirleri üzerine yürümeler)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Mecliste ağır laflar sarf edilebilir ama bu lafların, ağır lafların, hukuken bunun yaptırımı şiddet, kavga, saldırı olmaması lazım.

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Küfür mü etmek lazım yani!

MAHMUT TANAL (Devamla) - Biz ormanda yaşamıyoruz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Köprü altında da yaşamıyoruz.

ÜLKER CAN (Eskişehir) - Herkes küfür mü etsin yani!

MAHMUT TANAL (Devamla) - Orman kanunlarının geçerli olan yerlerde güçlü olan güçsüze saldırır, yok etmeye çalışır.

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Zabıt sana iade o zaman.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Bu ne? Hâlâ konuşuyorsun!

MAHMUT TANAL (Devamla) - Hukuk sınırları içerisinde İç Tüzük vardır, İç Tüzük'e göre muamele yaparsınız.

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Bunu gördün değil mi? Hâlâ konuşuyorsun!

BÜLENT TURAN (İstanbul) - Zabıt sana iade!

MAHMUT TANAL (Devamla) - İnsanlara gücünüze güvenerek, gücünüze inanarak saldıramazsınız siz. Bu olay orman yasasında olan kurallardır, vahşi hayvanların başvurduğu kurallardır.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Hayvan sensin!

BAŞKAN - Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (Devamla) - Vahşi hayvanların başvurduğu kurallar kavgadır. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, şunu lütfen uyarır mısınız!

BAŞKAN - Sayın Tanal…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Sayın Başkan, nasıl böyle konuşuyor!

MAHMUT TANAL (Devamla) - Onun için, öncelikle, İç Tüzük'ün hükümleri uyarınca olamaz bu şekilde.

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Nasıl konuşuyorsun sen!

BAŞKAN - Sayın Tanal, bu konuda…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, şunu lütfen uyarır mısınız?

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Sayın Başkan, içeride böyle konuşulmamıştı.

MAHMUT TANAL (Devamla) - İç Tüzük'ün hükümleri uyarınca susmak zorundasınız siz.

BAŞKAN - Sayın Tanal, bu konuyu oturum başlamadan önce konuştum.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Efendim, İç Tüzük'ün hükümleri uyarınca konuşmak zorundasınız. (AK PARTİ sıralarından "Vahşi hayvan sensin!" sesi)

BAŞKAN - Çok rica ederim…

MAHMUT TANAL (Devamla) - Saldıramazsınız siz, korkutamazsınız siz! Yıldıramazsınız siz! Hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız! (AK PARTİ milletvekillerinin Hatip kürsüsü önünde toplanması, gürültüler)

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Senden büyükbaş hayvan var mı!

BAŞKAN - Sayın Tanal…

MAHMUT TANAL (Devamla) - Saldıramazsınız, korkutamazsınız, engelleyemezsiniz. (AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin Hatip kürsüsü önünde toplanmaları)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

MAHMUT TANAL (Devamla) - Ne yaparsanız yapın, hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız siz! Hiçbir şey yapamazsınız! (AK PARTİ sıralarından "Hayvan sensin, dangalak!" sesi, gürültüler)

MAHMUT TANAL (Devamla) - Konuşacağım, benim sürem dolmadı. (AK PARTİ sıralarından "Hayvan diyor adam ya!" sesi, gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

MAHMUT TANAL (Devamla) - Kürsüdeyim ben… (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Böyle devam ederse birleşimi kapatacağım.

Birleşimi kapatıyorum, bu şekilde devam edemeyiz.

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek için… (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

FATİH ŞAHİN (Ankara) - Niye kapatıyorsunuz?

FARUK IŞIK (Muş) - Sayın Başkan kapatamazsınız böyle! Ara verirsiniz, kapatamazsınız!

BAŞKAN - …28 Şubat 2014 Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıyorum.