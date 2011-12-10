-TBMM Genel Kurulunda ''cami'' tartışması TBMM (A.A) - 10.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, CHP ve AK Parti grup başkanvekilleri arasında ''cami'' tartışması yaşandı. Kurumların bütçeleri üzerinde şahsı adına söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, 1926-1949 yılları arasındaki tek parti döneminde aralarında camilerin de bulunduğu 6 bin 552 kamu ve vakıf malının satıldığını öne sürdü. Öz'ün ardından, ''sataşma'' gerekçesiyle söz alan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, İstanbul'un AK Parti'li Güngören Belediyesi'nin, ''akara dönük olmaması'' nedeniyle 2011 yılında vergi borçlarının silinmesi karşılığında 6 cami arsasını Maliyeye devrettiğine ilişkin bir karar yazısını kürsüden okudu. İnce, AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ile daha önce yaşadığı ''cami'' tartışmasına da hatırlatarak, ''1926'da hiçbirimiz yaşamıyorduk ama ben 2011'i anlatıyorum. Belediye vergi borçlarının silinmesi için cami arsalarını satmış'' şeklinde konuştu. Canikli de bu sözler üzerine kürsüye gelerek, ''Biz ancak daha iyisini yapmak için cami yıkarız, siz ise yok etmek için. Camilerin nasıl yıkıldığını görmek istiyorsanız tarihinize bakın'' dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, söz alarak, Aydın'ın CHP'li Belediye Başkanı'nın Diyanet İşleri Başkanlığının yaptıracağı cami ve külliye ruhsatını iptal ettiğini, Alaçatı Belediyesinin tarihi bir camiyi kilise yaptığını, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Aliağa semtinde 5 bin kişilik cami yapımını reddettiğini söyledi. Elitaş, İnce'ye, ''Cami hassasiyetinizi tebrik ediyorum ve memnun oluyorum'' diye seslendi. ''Sataşma'' gerekçesiyle söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise ''Aydın Belediyesi caminin imar alanıyla ilgili ruhsatla ilgili düzenlemeleri yapmıştır ama sizin oradaki niyetiniz ibadethane değil ticarethane yapmaktı. Buna izin vermedi. Aydın Müftüsü'ne sorun. Alışveriş merkezinden vazgeçtiniz ibadet yapılıyor şu anda'' açıklamasında bulundu. Daha sonra, yapılan oylamada, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun, 2012 yılı bütçeleri kabul edildi.