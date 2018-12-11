TBMM GENEL KURULU'NDA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SIRASINDA KAVGA ÇIKTI (2)

Besti KARALAR / ANKARA (DHA)- TBMM Genel Kurulu\'nda süren \'2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri\' sırasında kavga çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, “CHP, HDP ile otel odalarında gizli görüşmeler yapıyor” sözleri üzerine, CHP’liler tepki gösterdi. Muş’un, İYİ Parti ve Genel Başkan Akşener’e yönelik, “HDP’nin temsilcisi haline nasıl geldiniz?” sözleri sonrası tartışma büyüdü. CHP ile AK Parti arasında başlayan tartışma, İYİ Partililer\'in sert tepkisiyle kavgaya döndü.

AK Partili ve İYİ Partili milletvekilleri arasında küfürleşmeler yaşandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görüşmelere 5 dakika ara verdi. İki partinin milletvekilleri arasındaki kavga bir süre daha devam etti. Bazı milletvekillerinin arbede sırasında düştükleri gözlendi. Bu arada, küfür ettiği gerekçesiyle İYİ Parti Denizili Milletvekili Yasin Öztürk\'e, iki birleşime katılmama cezası verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TBMM Genel Kurulu\'ndaki gerilimden detaylar