TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP arasında uzun süre sonra samimi diyalog

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda gergin geçen haftanın ardından bugün gerçekleşen görüşmelerde AKP ve CHP'li milletvekilleri arasında samimi diyaloglar ve espriler dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tansiyonu yüksek geçen İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı CHP’li Battal İlgezdi hakkında konuşurken üç AKP ismi; AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, İstanbul milletvekilleri Doğan Kubat ve İsmet Uçma’nın adını özel hukuku olan isimler olarak açıklayınca iki parti arasında diyalog kuruldu ve uzun süre sonra espriler yapıldı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP’li Altay’ın “Hepinizi severim. 3 tane isim sayacağım, 3 tane isim. Hepinize güvenirim, onlara özel hukukum da olduğu için ayrıca güveniyorum, İsmet Uçma, Doğan Kubat, Naci Bostancı” sözüne “Adamların vekilliğini bitirdin be!” derken, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı alınganlık yaptı ve “Aşk olsun Engin Altay” dedi. Bunun üzerine Altay, “Hayır, hayır özel hukukum olduğu için onları saydım. Hepinizi severim dedim Başkan” yanıtı verince bu sefer de AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Şimdi sen bittin Engin, bittin” diye takıldı.

Genel Kurul tutanaklarında iki parti arasındaki konuşmalar şöyle:

ENGİN ALTAY (Devamla) - Gelmişimdir, "Olmadı." demişimdir, "Yakışmadı." demişimdir. Biz Sayın Bakandan bunu beklerken, Sayın Bakan bir konuyu İnternet üzerinden de kaşımaya devam ediyor; yetmiyor, bir belediyemize yönelik hukuk dışı bir işlemde bulunuyor; oraya biraz gireceğim, oraya biraz gireceğim. Mehmet Muş pazartesi günü otuz beş dakika serbest atış yaptı, şimdi oraya gireceğiz.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Şimdi, samimiyetle söylüyorum. Önce peşin bir çağrı yapıyorum, peşin: Şu, Ataşehir Belediye Başkanının avukatının, bugün ya da dün dün, idari mahkemeye başvurusu. Hepinizi severim. 3 tane isim sayacağım, 3 tane isim. Hepinize güvenirim, onlara özel hukukum da olduğu için ayrıca güveniyorum: İsmet Uçma, Doğan Kubat, Naci Bostancı. Bu, 3 AK PARTİ'nin sayın milletvekili…

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Adamların vekilliğini bitirdin be!

ENGİN ALTAY (Devamla) - Hayır, hayır özel hukukum olduğu için onları saydım.

BAŞKAN - Aşk olsun Engin Altay.

ENGİN ALTAY (Devamla) - "Hepinizi severim." dedim Başkan.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Şimdi sen bittin Engin, bittin.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Bu 2 evrakı vereceğim.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Mustafa Elitaş?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Bostancı, 80 milyonun önünde soruyorum ve sana bir teklifte bulunuyorum: Al bunları, incele.

AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) - Mahkeme ne olacak?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Oraya geleceğim, asıl mahkemeye geleceğim işte.

İncele, dersen ki "Bu evrak belediye başkanının görevden alınmasını gerektiren bir hâli kapsıyor." Şerefsizim, ben de seninle beraber: "Evet, Bakan iyi yapmış." diyeceğim. Var mısın? (CHP sıralarından alkışlar)

YILMAZ TUNÇ (Bartın) - O dosyalarda olmayan da vardır.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ne diyeceğiz, anlamadım?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Bekle… Şimdi, bakın, ben size samimiyetle söyleyeyim, Mehmet Muş'un iddialarına da cevap gibi değil ama 8 tane anabaşlık var, beş dakikada süre var.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Cevap olsun canım.

FUAT KÖKTAŞ (Samsun) - Cevabı veremiyorsun ama.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Arkadaşlar, bir dinleyin, kimseyi haksız yere yargılamayın.

Birinci iddia, yakınlarının mal varlığının artışı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı -tarihlerle vakit kaybetmiyorum, hepsi burada var, Bostancı'ya da vereceğim- 3 Ağustos 2017'de takipsizlik vermiş.

Erguvan Parkı… AK PARTİ'li meclis üyeleri şikâyet etmiş, edebilirler, hakları. Bütün belediyelerimize müfettiş gönderin, samimiyim bunda, hepsine gönderin ama nezaket diye bir şey var, öyle kaba tehdit olmaz, ben belediyeleri indirdim, sen de indir diye. Ver belgeyi -Genel Başkanımızın dediği o işte- bana ver, kirliliğe bulaşan bir belediye başkanıyla ilgili somut bilgiyi ver, önce ben kulağından tutayım, partiden atayım, sonra sen yargıya götür diyor.

BÜLENT TURAN (Çanakkale) - Öyle demiyor işte.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Erguvan Parkı'na AK PARTİ'li meclis üyeleri suç duyurusunda bulunmuş, soruşturma açılmış, takipsizlik verilmiş. Bunlar itiraz etmiş takipsizliğe. Veren kim? Müfettişler; devletin müfettişi, Bakanın müfettişi. Danıştaya gidilmiş, Danıştay da itirazı reddetmiş. Daha önce Buz Residence… Buz ile Man benzemez.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - "Buzgate."

ENGİN ALTAY (Devamla) - Biri Man, biri buz, ayrı iş.

Hem İçişleri Müfettişleri hem İstanbul Büyükşehir müfettişleri incelemiş, soruşturmaya konu bir durum tespit edememiş.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Mehmet, burada doğruyu söyleyeceksen gel sabaha kadar konuş, yalan söyleme.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Neyi incelemişler, onu söyle.

ENGİN ALTAY (Devamla) - İtiraz edilmiş buna da. Kime? İçişleri Bakanlık müfettişlerinin ve İstanbul Büyükşehir denetmenlerinin ya da müfettişlerinin de raporuna, bu da ret. Buz Residence kamunun 5 bin metrekare değil, 186 metrekare yeri var, kat karşılığı yapılmış…

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Çarpıtıyorsunuz.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ben evrakları veririm.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Çarpıtıyorsunuz.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Kamunun veya belediyenin orada bir arsası da yok.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Temizleyemezsiniz, çarpıtıyorsunuz.

NİHAT YEŞİL (Ankara) - Ya, biraz sabret.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müsaade edin, o ihtarı ben yapayım.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Sayın Bakan, biraz sonra inşallah zamanım kalır.

Eğer bu Erguvan Barış Parkı aynı şekilde… Şu anda mal varlığıyla ilgili devam eden bir mahkeme, dava var; bir de yıkılmayan binalar, "Niye yıkmadın bunu?" diye. Türkiye'de bütün belediyelerin böyle sorunu vardır. Yıkım kararı alınır, hiçbir belediye de burayı yıkamaz, vatandaşın zor şartlarla yaptığı iki katlı evi hiçbir belediye de yıkmaz.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Sahibi kim?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Fakat asıl bir şey var ki konut alanına yapılan binanın özel okula devri, iddialardan biri de bu. Özel okulun ruhsatını Millî Eğitim Bakanlığı verir, ayrı da belediye buraya 987 bin lira ceza kesmiş.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ne zaman kesmiş?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Ceza kesimine itiraz olmuş, kesilen cezaya da mahkeme demiş ki: "Fonksiyon değişikliği idari para cezasını gerektiren bir durum değildir."

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Aylık kaç para kira alıyor?

ENGİN ALTAY (Devamla) - Kirayı kim alıyor ona sor Sayın Bakan.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU (Trabzon) - Kirayı, savunduğun belediye başkanı alıyor.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Bunu bir kan davasına çevirirsen ben de bir iki kan davalık konu açarım burada, merak etme.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Daha vahimini söyleyeyim, bu iddiadaki en vahim durum şu: Metropol Ataşehir, proje Emlak Konut Gayrimenkulün, bir kamu projesi. Emlak Konut imara aykırı inşaat yapmış, Battal İlgezdi göz yummak suretiyle menfaat temin etmiş. Kimden? TOKİ'den. Bu evrak diyor ki: "TOKİ yani devlet, Battal İlgezdi'ye rüşvet verdi." Bu konuyla ilgili TOKİ'den hangi yönetici hakkında işlem yaptın? (CHP sıralarından alkışlar)

ENGİN ALTAY (Devamla) - Yani devletin de belediyeye rüşvet verdiğini iddia eden bir evrakla karşı karşıyayız.

Değerli arkadaşlar, zamanım az, sonuç… (AK PARTİ sıralarından gülüşmeler)

ENGİN ALTAY (Devamla) - Bu insani bir şeydir, Allah size sağlık versin. Benim sinüslerimde sorun var.

BAŞKAN - Doğru, doğru.

Buyurun Sayın Altay.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Allah sana da uzun ömür versin.

HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Sinüzitiniz var, tedavi edelim.

ENGİN ALTAY (Devamla) - Gel üç milletvekilin incelesin diyorum, üç AK PARTİ milletvekiline verelim incelesin diyorum.