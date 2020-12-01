Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.

Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ardından, parti gruplarının gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

İyi Parti'nin "Esnafın sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin Covid-19 ile ilgili önerisinin oylaması istenen yoklamada, toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.