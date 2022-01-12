TBMM Genel Kurulu'nda 'Turkovac' tartışması

TBMM Genel Kurulunda AKP VE CHP milletvekilleri arasında “Turkovac” tartışması yaşandı. AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in, “Alman gazeteleri Türk Tabipler birliğini örnek göstererek Turkovac'ı kötülemeye çalışıyor. Ne yaparsanız yapın sağlık çalışanlarının emeklerini size de yem etmeyeceğiz, gereğini de vereceğiz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik” diyerek karşılık verdi. Ara verilmesinin ardından bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

“Sağlık emekçilerinin 3600 ek gösterge talebi vardı yıllardır, karşılanmadı"

HDP, TBMM Genel Kurulu’nda, sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunların araştırılması için önerge verdi. HDP Grubu adına TBMM Genel Kurulu'nda söz alan HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, “Sağlık emekçilerinin 3600 ek gösterge talebi vardı yıllardır, karşılanmadı. Hekimlerin, aldıkları ücretin tümünün emekliliğe yansımasıyla ilgili talepleri var; bu sorun hâlâ çözülmüş değil. Covid-19 meslek hastalığıdır ama bununla ilgili bir adım atılmadı maalesef, vazife malulü sayılmasıyla ilgili bir ısrar yapılıyor ama sağlık emekçileri ciddi anlamda bu taleplerini yükseltiyorlar; bu, bir sorun olarak durmaya devam ediyor” dedi.

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise “Hiçbir sağlık çalışanımızı, hiçbir doktorumuzu kesinlikle şiddete maruz bırakmadık, bırakmayacağız; aynı şekilde de devam edeceğiz. Bakın, bir Turkovac aşısı imal edildi…Bakın, Almanya, Alman gazeteleri Türk Tabipler birliğini örnek göstererek Turkovac'ı kötülemeye çalışıyor. Bu bir millî meseledir. Hiç olmazsa bu millî meselede yanımızda olun! Her zaman karşımızdasınız, onun için yanımızda olun diyorum. Ne yaparsanız yapın, ne getirirseniz getirin sağlık çalışanlarının emeklerini size de yem etmeyeceğiz; gereğini de vereceğiz diyorum” dedi.

"Siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik"

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Şimdi, burada, siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik” diyerek karşılık verdi.

AKP Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise “Kendinizle karıştırmayın onu” dedi.

Altay’da “Ben kendimle mi karıştırıyorum? Edepsizin dik âlâsı, daniskası sensin! Terbiyesiz herif! Ne demek ‘kendinle karıştırma’ ne demek” sözleriyle tepki gösterdi.

Çilez’in “Terbiyesizlik yapma” sözlerine Altay, “Terbiyesiz sensin! Haddini bil! Şerefsiz. Sen terbiyesizin ağababasısın” karşılığını verdi.

Genel Kurul’da birleşime ara verildi. Ancak arada da tansiyon düşmedi. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdüğü görüldü.

"Sözlerim herhâlde yanlış anlaşıldı"

Bir süre sonra tansiyonun düşmesi ile oturum yeniden başladı. Söz alan AKP’li Tamer, yanlış anlaşıldığını belirterek, “Biraz önce yapmış olduğum konuşmada özellikle Alman medyasında çıkan haberlerle irtibatlı olarak millî aşımız olan Turkovac'la ilgili sözlerim herhâlde yanlış anlaşıldı çünkü hiçbir siyasi partiyi burada kastetmedim. Millî bir aşıdır, millî aşımızı hep beraber en iyi şekilde temsil edeceğimizi de biliyorum. Dolayısıyla bu sözlerim yanlış anlaşılmasın. Hiçbir siyasi partiyi ben kastetmedim, sadece Alman medyasının yapmış olduğu açıklamayı burada ifade etmek istedim” diye konuştu.

Engin Altay da şunları söyledi:

“Sayın Tamer'in, konuşmasında, ellerini CHP sıralarına yöneltip, Almanya'yla bizi bir tutup, Turkovac'a karşıymışız, Turkovac'ı sabote etmişiz algısı yapması hoş değil; onun için de dedim ki: ‘Bu konuşma siyasi etik ve edebe sığmaz.’ ‘Siyasi.’ Burada da ne demek istediğim çok açıktır. Hâl böyleyken AK Parti Grubu’nun celallenmesini anlamış değilim, önce onu bir söyleyeyim. Ama tekrar şunu söyleyeyim: Allah, yakışan iftiradan saklasın! Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu konularda, Türk bilim, sağlık insanlarının bu büyük başarısıyla ilgili Engin Özkoç'un, benim tweetlerim var ya, destek tweetlerimiz var, beyanatlarımız var; bunun böyle algılanmasını, böyle bilinmesini isteriz.”