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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, İyi Parti ve HDP'nin grup önerileri kabul edilmedi

11 Mayıs 2022 18:27

Bugün yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, CHP, İyi Parti ve HDP'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ve grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından, partilerin gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

CHP'nin "Çatalca ve Silivri ilçelerindeki köylülerin sorunları"; İyi Parti'nin "Cemal Kaşıkçı davası" ve HDP'nin "göçmenler" ile ilgili verdikleri araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önergeler kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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