TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li Hamza Dağ, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığın 2021 bütçesi üzerine konuştuğu sırada, AKP ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. AKP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yürüdü.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül'e tepki gösterdi.

"Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz" diye bağıran Tanrıkulu, Gül'ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AKP milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu. AKP'li Hamza Dağ'ın da CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yürümesi üzerine arbede yaşandı. Araya giren milletvekilleri kavgayı engelledi. Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.

DHA



