TBMM Genel Kurulu mesaiye başlıyor

TBMM, Kobane gerginliği gölgesinde 14 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları, komisyon ve Genel Kurul çalışmasıyla mesaisine başlıyor.



Salı günü, sözlü soruların ardından avukatları yakından ilgilendiren yasa teklifi görüşülecek. Teklif, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Soruşturmanın gizliliğinde avukatların belge ve bilgilere ulaşması engelleniyor. Müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmesi durumunda Cumhuriyet savcısının isteği, hakimin kararıyla engellenebilecek.

Hakim ve savcılara ek tazminat

Adalet Komisyonu, HSYK seçimlerinin hemen ardından 15 Ekim çarşamba günü, hakim ve savcılara ek tazminat verilmesini de içeren Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan yasa teklifini görüşecek.

Teklif, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ile diğer tüm hakim ve savcılara 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenmesini öngörüyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kuruluyor

Teklifin bu hafta içinde yasalaşması halinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmelerine geçilecek.

Tasarıyla, merkezi İstanbul olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla İstanbul'da devlet üniversitesi kurulacak.

Tasarıya göre, öğrenim süresi 2 yıl olan önlisans programları azami 4 yıl, öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programları azami 7 yıl, öğrenim süresi 5 yıl olan lisans programları azami 8 yıl, öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programları azami 9 yıl içinde tamamlanacak.

Mali borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu tespit edilen vakıf üniversiteleri hakkında, verilen süre içerisinde mal durumunun düzeltilmemesi halinde YÖK gerekli tedbirleri alacak.

Alkollü içki satılan yerler ile dönüşüm programına alınan dershane ve öğrenci etüt merkezleri arasında en az 100 metre mesafe bulunmasına ilişkin yasal zorunluluk, geçiş sürecinde uygulanmayacak.