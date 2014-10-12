T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Genel Kurulu mesaiye başlıyor

TBMM, 14 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları, komisyon ve Genel Kurul çalışmasıyla mesaisine başlıyor

12 Ekim 2014 21:22

TBMM, Kobane gerginliği gölgesinde 14 Ekim Salı günü siyasi partilerin grup toplantıları, komisyon ve Genel Kurul çalışmasıyla mesaisine başlıyor.

Salı günü, sözlü soruların ardından avukatları yakından ilgilendiren yasa teklifi görüşülecek. Teklif, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Soruşturmanın gizliliğinde avukatların belge ve bilgilere ulaşması engelleniyor. Müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmesi durumunda Cumhuriyet savcısının isteği, hakimin kararıyla engellenebilecek.

 

Hakim ve savcılara ek tazminat

 

Adalet Komisyonu, HSYK seçimlerinin hemen ardından 15 Ekim çarşamba günü, hakim ve savcılara ek tazminat verilmesini de içeren Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan yasa teklifini görüşecek.

Teklif, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Danıştay Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, birinci sınıf hakim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar ile diğer tüm hakim ve savcılara 15.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenmesini öngörüyor.

 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kuruluyor

 

Teklifin bu hafta içinde yasalaşması halinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Tasarı'nın görüşmelerine geçilecek.
Tasarıyla, merkezi İstanbul olan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla İstanbul'da devlet üniversitesi kurulacak.

Tasarıya göre, öğrenim süresi 2 yıl olan önlisans programları azami 4 yıl, öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programları azami 7 yıl, öğrenim süresi 5 yıl olan lisans programları azami 8 yıl, öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programları azami 9 yıl içinde tamamlanacak.

Mali borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu tespit edilen vakıf üniversiteleri hakkında, verilen süre içerisinde mal durumunun düzeltilmemesi halinde YÖK gerekli tedbirleri alacak.

Alkollü içki satılan yerler ile dönüşüm programına alınan dershane ve öğrenci etüt merkezleri arasında en az 100 metre mesafe bulunmasına ilişkin yasal zorunluluk, geçiş sürecinde uygulanmayacak.

 

ETİKETLER

tbmmhakimsavcımaaşzamgrup toplantısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24