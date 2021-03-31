TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı ve grup önerilerinin görüşmelerinin ardından gündeme geçildi.

Genel Kurul'da, Güvenlik Soruşturması teklifinin maddelerine geçilmesi oylandı. Oylamada muhalefet partilerinin oyları ile teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi.

TIKLAYIN - Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi

Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, gündemde başka görüşülecek konu olmadığından, oturumu yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

İçtüzük 76'ya göre; TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içinde verilemiyor.