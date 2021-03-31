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Gündem

TBMM Genel Kurulu, kanun teklifi görüşmelerine geçilmeden kapandı

31 Mart 2021 21:40

TBMM Genel Kurulu'nda kamuya yeni alınacaklara ilişkin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun maddelerine geçilmesi, muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilirken, gündemde başka görüşülecek konu olmadığından Genel Kurul teklif görüşmesine geçmeden dağıldı.

Haydar AkarTBMMTBMM Genel KuruluGüvenlik soruşturmasıgüvenlik
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