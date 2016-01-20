TBMM: Figen Yüksekdağ'ın danışmanının sözleşmesi haziranda fesh edildi

TBMM, Çınar’da düzenlenen saldırının ardından “Bahar erken geldi... Cemreler düştü sanki...#Çınar" tweet'ini paylaşan ve hakkında gözaltı kararı olan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör’ün sözleşmesinin 15 Haziran 2015 tarihinde fesh edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişinin TBMM ile bir bağının olmadığı ifade edildi.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, HDP Grubunda danışman olduğu iddia edilen Sıtkı Güngör’le ilgili basında çıkan haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. “Haberlere konu tweeti atan Sıtkı Güngör'ün Kurumumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denilen açıklama şöyle:

"Bazı basın ve yayın organlarında, Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı olduğu belirtilen Sıtkı Güngör'ün Diyarbakır Çınar'da yapılan terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaştığı bir mesaj ile ilgili çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Sıtkı Güngör, Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanlığı'nda büro görevlisi olarak görev yapmakta iken, Siyasi Parti Grup Başkanlıklarında Sözleşmeli Olarak Çalıştırılacak Grup Danışmanı ve Büro Görevlisi Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının "Aranacak Şartlar" başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması," şartına istinaden hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması dolayısıyla Başkanlık Makamının 15 Haziran 2015 tarih ve 1083 sayılı onayıyla sözleşmesi feshedilmiş; 16 Haziran 2015 tarihinde de Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanlığına ve kendisine bildirilmiştir.

Adı geçen kişinin, sözleşmesinin feshi işlemine karşı yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı dava ve temyiz talepleri mahkemelerce reddedilmiştir.

Haberlere konu tweeti atan Sıtkı Güngör'ün Kurumumuzla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.