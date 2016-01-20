HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın danışmanı hakkında gözaltı kararı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Sıtkı Güngör hakkında, Diyarbakır'da PKK'lılarca Çınar Emniyet Amirliği ile lojmanına düzenlenen saldırının ardından yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Geçen hafta gözaltı kararı çıkarılan Güngör'ün halen arandığı belirtildi.

Güngör, Çınar'daki saldırıdan sonra "Bahar erken geldi... Cemreler düştü sanki..." tweet'i atmıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Güngör hakkında, "suç ve suçluyu övme" suçundan geçen hafta gözaltı kararı çıkartıldığı kaydedildi.

Savcılık tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verilen talimatta, Güngör'ün gözaltına alınıp mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi istendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Güngör'ü aramaya başladı. Adreslerinde bulunamayan Güngör'ü arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.