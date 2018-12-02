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TBMM eski Başkanı Köksal Toptan'ın acı günü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - TBMM eski Başkanı, Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan'ın annesi Saadet Toptan (93), hayatını kaybetti

02 Aralık 2018 15:35

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - TBMM eski Başkanı, Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan\'ın annesi Saadet Toptan (93), hayatını kaybetti.
Ankara\'daki Başkent Üniversitesi Hastanesi\'nde uzun süredir çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Saadet Toptan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. TBMM eski Başkanı, AK Parti Zonguldak eski Milletvekili olan ve şu anda Kamu Çalışanları Etik Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Köksal Toptan\'ın annesi Saadet Toptan\'ın, yarın Zonguldak\'taki Hz. Ali Camii\'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.

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